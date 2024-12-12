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Posted 12 декабря, 19:33

Published 12 декабря, 19:33

Modified 12 декабря, 20:49

Updated 12 декабря, 20:49

Врач из Уфы опровергла пользу бюстгальтеров

Врач из Уфы опровергла пользу бюстгальтеров

12 декабря 2024, 19:33
Фото: 1MI.
Уфимский врач-диетолог Арина Мамина рассказала, как влияет бюстгальтер на женское тело — пишет в четверг, 12 декабря, портал UfaTime.

Журналисты, в частности, поинтересовались, может ли бюстгальтер положительно влиять на форму груди и поддерживать её. Специалист отметила, что женская грудь держится с помощью мышц и связок, поэтому никакой необходимости в круглосуточном ношении бюстгальтеров нет.

Помочь нижнее бельё может при этом женщинам с большим размером груди — он может предотвратить боли в теле, в частности, в спине.

Между тем, несмотря на то, что размер или форму груди бюстгальтер не изменяет, этот предмет белья всё же способен защитить от «обвисания» груди — птоза молочных желез.

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Ранее, как сообщал Mkset, медики из Уфы рассказывали о вреде сексуального воздержания для женщин.

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