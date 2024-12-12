Врач из Уфы опровергла пользу бюстгальтеров

Posted 12 декабря, 19:33
Published 12 декабря, 19:33
Modified 12 декабря, 20:49
Updated 12 декабря, 20:49
Журналисты, в частности, поинтересовались, может ли бюстгальтер положительно влиять на форму груди и поддерживать её. Специалист отметила, что женская грудь держится с помощью мышц и связок, поэтому никакой необходимости в круглосуточном ношении бюстгальтеров нет.
Помочь нижнее бельё может при этом женщинам с большим размером груди — он может предотвратить боли в теле, в частности, в спине.
Между тем, несмотря на то, что размер или форму груди бюстгальтер не изменяет, этот предмет белья всё же способен защитить от «обвисания» груди — птоза молочных желез.