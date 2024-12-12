Врач из Уфы опровергла пользу бюстгальтеров

Журналисты, в частности, поинтересовались, может ли бюстгальтер положительно влиять на форму груди и поддерживать её. Специалист отметила, что женская грудь держится с помощью мышц и связок, поэтому никакой необходимости в круглосуточном ношении бюстгальтеров нет.