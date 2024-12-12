mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 08:31

Published 12 декабря, 08:31

Modified 12 декабря, 09:04

Updated 12 декабря, 09:04

В Уфе перекроют несколько улиц

В Уфе перекроют несколько улиц

12 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI.
Мэрия Уфы в четверг, 12 декабря, сообщает о временных ограничениях на дорогах, которые могут повлиять на поездки по городу.

С 12 декабря и до 23 декабря в Уфе будет перекрыта половина проезжей части улицы Ульяновых. Это связано со строительством новой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Кроме того, до 28 декабря будут закрыты две трети четной стороны проезжей части улицы Пархоменко. Работы здесь также связаны с необходимостью модернизации инженерных коммуникаций.

Не обойдется и без изменений на улице Гвардейской: крайняя правая полоса четной стороны будет закрыта в районе здания № 38 для подключения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Эти работы также продлятся до 28 декабря.

Как ранее сообщал Mkset, в Бураевском районе начнется реконструкция моста через реку Быстрый Танып.

На уфимской трассе построят мост
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизниХабиров преобразит столицу БашкортостанаУфимцы планируют новогодние праздники с бюджетом в ₽18’700
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Строительство#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Модернизация#Белебей#Мелеуз#Водопровод#Дорожные ограничения#Инженерные коммуникации#Газонаполнительная станция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика