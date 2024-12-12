В Уфе перекроют несколько улиц

Posted 12 декабря, 08:31
Published 12 декабря, 08:31
Modified 12 декабря, 09:04
Updated 12 декабря, 09:04
С 12 декабря и до 23 декабря в Уфе будет перекрыта половина проезжей части улицы Ульяновых. Это связано со строительством новой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Кроме того, до 28 декабря будут закрыты две трети четной стороны проезжей части улицы Пархоменко. Работы здесь также связаны с необходимостью модернизации инженерных коммуникаций.
Не обойдется и без изменений на улице Гвардейской: крайняя правая полоса четной стороны будет закрыта в районе здания № 38 для подключения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Эти работы также продлятся до 28 декабря.
Как ранее сообщал Mkset, в Бураевском районе начнется реконструкция моста через реку Быстрый Танып.