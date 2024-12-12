В Уфе перекроют несколько улиц

С 12 декабря и до 23 декабря в Уфе будет перекрыта половина проезжей части улицы Ульяновых. Это связано со строительством новой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Кроме того, до 28 декабря будут закрыты две трети четной стороны проезжей части улицы Пархоменко. Работы здесь также связаны с необходимостью модернизации инженерных коммуникаций.