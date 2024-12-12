В Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизни

Говоря о конкретных шагах, предпринятых для улучшения ситуации в здравоохранении, Хабиров отметил открытие нового центра детской гематологии и онкологии в Уфе. Также были проведены ремонты в 66 медицинских организациях по всей Республике. В планах на ближайшее время — открытие новой поликлиники в Кушнаренково и шести новых поликлиник к 2025 году.