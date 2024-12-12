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Posted 12 декабря, 07:53

Published 12 декабря, 07:53

Modified 12 декабря, 07:55

Updated 12 декабря, 07:55

В Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизни

В Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизни

12 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
Продолжительность жизни в Башкортостане достигла рекордных 73,13 лет, сообщает в четверг, 12 декабря, глава региона Радий Хабиров.

На Послании Государственному собранию — Курултаю региона, Хабиров поделился достижениями в области здравоохранения. Важнейшим показателем стало увеличение средней продолжительности жизни. Кроме того, Республика добилась снижения младенческой смертности и уменьшения числа случаев смерти от основных заболеваний.

Говоря о конкретных шагах, предпринятых для улучшения ситуации в здравоохранении, Хабиров отметил открытие нового центра детской гематологии и онкологии в Уфе. Также были проведены ремонты в 66 медицинских организациях по всей Республике. В планах на ближайшее время — открытие новой поликлиники в Кушнаренково и шести новых поликлиник к 2025 году.

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В 2024 году Башкирия закупила более 4 тысяч единиц современного медицинского оборудования и 206 санитарных автомобилей. Были установлены 130 быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Также, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уже помогли привлечь квалифицированные кадры: выплаты от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей получили 162 медработника.

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