В Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизни

Posted 12 декабря, 07:53
Published 12 декабря, 07:53
Modified 12 декабря, 07:55
Updated 12 декабря, 07:55
На Послании Государственному собранию — Курултаю региона, Хабиров поделился достижениями в области здравоохранения. Важнейшим показателем стало увеличение средней продолжительности жизни. Кроме того, Республика добилась снижения младенческой смертности и уменьшения числа случаев смерти от основных заболеваний.
Говоря о конкретных шагах, предпринятых для улучшения ситуации в здравоохранении, Хабиров отметил открытие нового центра детской гематологии и онкологии в Уфе. Также были проведены ремонты в 66 медицинских организациях по всей Республике. В планах на ближайшее время — открытие новой поликлиники в Кушнаренково и шести новых поликлиник к 2025 году.
В 2024 году Башкирия закупила более 4 тысяч единиц современного медицинского оборудования и 206 санитарных автомобилей. Были установлены 130 быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Также, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уже помогли привлечь квалифицированные кадры: выплаты от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей получили 162 медработника.