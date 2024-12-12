В Башкирии открыли крематорий

Однако важным аспектом работы нового пункта является утилизация биоотходов. Для этого здесь установили специальный крематорий, который позволит справляться с отходами производства. Стоит отметить, что в 2025 году планируется открыть еще два подобных пункта в селах Серменево (где будет производиться халяльная продукция) и Кагарманово.