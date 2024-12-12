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Posted 12 декабря, 05:34

Published 12 декабря, 05:34

Modified 12 декабря, 05:36

Updated 12 декабря, 05:36

В Башкирии открыли крематорий

В Башкирии открыли крематорий

12 декабря 2024, 05:34
Фото: tg/Андрей Иванюта.
В Белорецком районе появилось место для кремации для утилизации биоотходов, сообщает в четверг, 12 декабря, глава района Андрей Иванюта.

Как стало известно, в селе Кузгун-Ахмерово открылся убойный пункт сельскохозяйственного потребительского кооператива «Карат». Здесь оказываются услуги по забою, разделке, послеубойной выдержке и охлаждению мяса. Председатель кооператива Айгиз Валеев также отметил растущий интерес белоречан к конине.

— Говядины мало на нашем рынке, в основном из соседних регионов. Закупим крупный рогатый скот на следующий год и будем поставлять свою говядину, — комментирует Айгиз Валеев.

Однако важным аспектом работы нового пункта является утилизация биоотходов. Для этого здесь установили специальный крематорий, который позволит справляться с отходами производства. Стоит отметить, что в 2025 году планируется открыть еще два подобных пункта в селах Серменево (где будет производиться халяльная продукция) и Кагарманово.

Крематорий построят в Уфе — где и когда будут жечь трупы
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе городские власти поделились планами на создание в столице Башкирии предприятия по утилизации тел усопших.

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