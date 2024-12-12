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Posted 12 декабря, 19:03

Published 12 декабря, 19:03

Modified 12 декабря, 20:59

Updated 12 декабря, 20:59

В Башкирии инсценировали убийство бывшего мэра Уфы

В Башкирии инсценировали убийство бывшего мэра Уфы

12 декабря 2024, 19:03
Фото: Ирина Волк / Telegram.
МВД разыграло на публику заказное убийство в Уфе, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в четверг, 12 декабря.

Напомним, ранее близкие к властям инсайдерские ресурсы утверждали, якобы в Башкирии силовики предотвратили заказное убийство экс-главы администрации Уфы Сергея Грекова, который руководил муниципалитетом в 2021–2022 годах.

Сообщалось, что некий Шамиль И. нанял киллера для устранения политика, однако исполнитель покушения пошёл на сотрудничество со следствием. Заказчика в итоге задержали. Интересно, что сам Греков, если верить его словам, был не в курсе операции — о покушении на него он узнал из СМИ.

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В пресс-релизе МВД о Грекове — ни слова. Волк сообщила об инсценировке убийства некого московского предпринимателя, не называя имён. Однако в обеих версиях детали операции практически полностью совпадают.

По данным представителя ведомства, ишимбаец предложил своему знакомому расправиться с бизнесменом за ₽200 000, после чего передал ему пистолет. О планах каким-то образом узнали правоохранители, в итоге эксперты изготовили поддельные фотографии, якобы свидетельствующие об убийстве предпринимателя — при передаче снимков заказчика убийства задержали. Кадры ареста Волк приложила к публикации. Что придает новогоднего праздничного настроения, силовики крутили фигурантов уголовного дела на фоне ёлочной ярмарки.

Видео: Ирина Волк / Telegram.
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