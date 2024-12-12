В Башкирии инсценировали убийство бывшего мэра Уфы

Posted 12 декабря, 19:03
Published 12 декабря, 19:03
Modified 12 декабря, 20:59
Updated 12 декабря, 20:59
Напомним, ранее близкие к властям инсайдерские ресурсы утверждали, якобы в Башкирии силовики предотвратили заказное убийство экс-главы администрации Уфы Сергея Грекова, который руководил муниципалитетом в 2021–2022 годах.
Сообщалось, что некий Шамиль И. нанял киллера для устранения политика, однако исполнитель покушения пошёл на сотрудничество со следствием. Заказчика в итоге задержали. Интересно, что сам Греков, если верить его словам, был не в курсе операции — о покушении на него он узнал из СМИ.
В пресс-релизе МВД о Грекове — ни слова. Волк сообщила об инсценировке убийства некого московского предпринимателя, не называя имён. Однако в обеих версиях детали операции практически полностью совпадают.
По данным представителя ведомства, ишимбаец предложил своему знакомому расправиться с бизнесменом за ₽200 000, после чего передал ему пистолет. О планах каким-то образом узнали правоохранители, в итоге эксперты изготовили поддельные фотографии, якобы свидетельствующие об убийстве предпринимателя — при передаче снимков заказчика убийства задержали. Кадры ареста Волк приложила к публикации. Что придает новогоднего праздничного настроения, силовики крутили фигурантов уголовного дела на фоне ёлочной ярмарки.