В Башкирии инсценировали убийство бывшего мэра Уфы

Сообщалось, что некий Шамиль И. нанял киллера для устранения политика, однако исполнитель покушения пошёл на сотрудничество со следствием. Заказчика в итоге задержали. Интересно, что сам Греков, если верить его словам, был не в курсе операции — о покушении на него он узнал из СМИ.