Улетевшего на Мальдивы уфимского блогера обвинили в мошенничестве

Остальным пользователям понадобилось много времени, чтобы женщина поняла, с кем на самом деле имела дело. Впрочем, на этом её недовольство не исчерпалось — убедившись в своей неправоте, уфимка выдвинула уже другую претензию. На этот раз женщине не понравилось, что блогер недостаточно оперативно модерирует комментарии на своей странице.