mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 16:14

Published 12 декабря, 16:14

Modified 12 декабря, 18:31

Updated 12 декабря, 18:31

Блогера Рустама Набиева обвинили в мошенничестве

Улетевшего на Мальдивы уфимского блогера обвинили в мошенничестве

12 декабря 2024, 16:14
Фото: Рустам Набиев / Vk.

Блогера Рустама Набиева обвинили в мошенничестве

Пользователи социальных сетей стали сыпать обвинениями на уфимца Рустама Набиева — сам он уже прокомментировал ситуацию с обманом на крупные суммы.

Баталии развернулись под безобидной публикацией блогера в Vk, в которой он поделился моментами семейного отдыха на Мальдивах.

Ранее неизвестный с фейковой страницы Набиева разослал в комментарии ссылку для получения «новогоднего подарка» — при переходе по адресу пользователи попадали на фишинг-сайт.

Страница сообщала о якобы возможности просто так получить круглую сумму денег при оплате пошлины. Несложно догадаться, что своих денег пользователи, клюнувшие на удочку «Лженабиева», могли навсегда лишиться.

Фото: Vk.com

Обман комментаторы сразу раскусили, однако некоторые пользователи приняли мошенника за настоящего Набиева и принялись обвинять блогера.

— Именно за ваш счёт они и отдыхают! <…> Продал свою совесть! <…> Лохотронщик! — пишет пользователь Татьяна.

Остальным пользователям понадобилось много времени, чтобы женщина поняла, с кем на самом деле имела дело. Впрочем, на этом её недовольство не исчерпалось — убедившись в своей неправоте, уфимка выдвинула уже другую претензию. На этот раз женщине не понравилось, что блогер недостаточно оперативно модерирует комментарии на своей странице.

— Я много раз писал, что мошенники создают копии моей страницы и якобы от моего имени ведут их на разные ссылки <…> Я не могу это контролировать, это невозможно. Мошенники всегда будут. Мне что, сутками в социальных сетях сидеть, чтобы каждый комментарий отслеживать? — ответил на обвинения Набиев.
Уфимцы купили невидимые телефоны на ₽20 млн
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в сразу 90 уфимцев потеряли деньги на мошенническом сайте по продаже смартфонов.

Роспотребнадзор собирает потерпевших в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Драка школьников в Башкирии довела до уголовного делаВ Башкирии обман с сахаром обернулся тюремным заключениемУфимцы купили невидимые телефоны на ₽20 млн
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Социальные сети#Благовещенск#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Блогер#Белебей#Потеря денег#Мелеуз#Претензии#Фишинг#Комментарии#Рустам Набиев#Мальдивы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика