Улетевшего на Мальдивы уфимского блогера обвинили в мошенничестве

Posted 12 декабря, 16:14
Published 12 декабря, 16:14
Modified 12 декабря, 18:31
Updated 12 декабря, 18:31
Баталии развернулись под безобидной публикацией блогера в Vk, в которой он поделился моментами семейного отдыха на Мальдивах.
Ранее неизвестный с фейковой страницы Набиева разослал в комментарии ссылку для получения «новогоднего подарка» — при переходе по адресу пользователи попадали на фишинг-сайт.
Страница сообщала о якобы возможности просто так получить круглую сумму денег при оплате пошлины. Несложно догадаться, что своих денег пользователи, клюнувшие на удочку «Лженабиева», могли навсегда лишиться.
Обман комментаторы сразу раскусили, однако некоторые пользователи приняли мошенника за настоящего Набиева и принялись обвинять блогера.
— Именно за ваш счёт они и отдыхают! <…> Продал свою совесть! <…> Лохотронщик! — пишет пользователь Татьяна.
Остальным пользователям понадобилось много времени, чтобы женщина поняла, с кем на самом деле имела дело. Впрочем, на этом её недовольство не исчерпалось — убедившись в своей неправоте, уфимка выдвинула уже другую претензию. На этот раз женщине не понравилось, что блогер недостаточно оперативно модерирует комментарии на своей странице.
— Я много раз писал, что мошенники создают копии моей страницы и якобы от моего имени ведут их на разные ссылки <…> Я не могу это контролировать, это невозможно. Мошенники всегда будут. Мне что, сутками в социальных сетях сидеть, чтобы каждый комментарий отслеживать? — ответил на обвинения Набиев.
Ранее Mkset сообщал о том, что в сразу 90 уфимцев потеряли деньги на мошенническом сайте по продаже смартфонов.