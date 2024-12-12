Уфимцы планируют новогодние праздники с бюджетом в ₽18’700

Если говорить о конкретных цифрах для Уфы, то в 2024 году горожане намерены потратить на праздники 18,7 тысячи рублей. Для сравнения: год назад эта сумма была чуть меньше — 17,9 тысячи рублей. Важно отметить, что женщины чаще задумываются о своих расходах заранее (36% против 30% среди мужчин), но при этом их бюджет оказывается ниже: в среднем они планируют потратить около 19 500 рублей, тогда как мужчины — около 22 200 рублей.