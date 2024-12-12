Уфимцы планируют новогодние праздники с бюджетом в ₽18’700

Posted 12 декабря, 06:53
Published 12 декабря, 06:53
Modified 12 декабря, 06:55
Updated 12 декабря, 06:55
В последние годы наблюдается заметный рост бюджета, который россияне выделяют на новогодние праздники. В среднем по стране этот показатель увеличился на 7% и составляет около 21 тысячи рублей на человека. Интересно, что каждый третий опрошенный активно занимается планированием своих трат.
Если говорить о конкретных цифрах для Уфы, то в 2024 году горожане намерены потратить на праздники 18,7 тысячи рублей. Для сравнения: год назад эта сумма была чуть меньше — 17,9 тысячи рублей. Важно отметить, что женщины чаще задумываются о своих расходах заранее (36% против 30% среди мужчин), но при этом их бюджет оказывается ниже: в среднем они планируют потратить около 19 500 рублей, тогда как мужчины — около 22 200 рублей.
Интересно также, что уровень дохода напрямую влияет на размер праздничного бюджета. Люди с зарплатой выше 100 тысяч рублей собираются тратить значительно больше — около 24 300 рублей. В то время как те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, рассчитывают лишь на сумму в пределах 16 200 рублей.
На фоне этих данных стоит отметить и общероссийские тенденции: самые высокие бюджеты у москвичей и петербуржцев — соответственно по 24 100 и 22 400 рублей на человека. В пятёрку городов с самыми большими праздничными расходами также вошли Красноярск (20 500), Екатеринбург (20 200) и Самара (19 800).