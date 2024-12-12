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Posted 12 декабря, 12:06

Published 12 декабря, 12:06

Modified 12 декабря, 12:08

Updated 12 декабря, 12:08

Уфимцев просят сидеть дома

Уфимцев просят сидеть дома

12 декабря 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney.
Зима в Уфе пришла с размахом, и власти призывают горожан оставаться дома ради безопасности, сообщает в четверг, 12 декабря, глава Октябрьского района Сергей Плотников.

Снегопад, который обрушился на столицу Башкирии 12 декабря, создал не только волшебную атмосферу зимней сказки, но и серьезные проблемы для коммунальных служб. Как отметил Сергей Плотников, коммунальщики работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасное передвижение по улицам города. В этом им помогают торговые организации, которые очищают свои территории от снежных завалов.

Однако погода не собирается радовать уфимцев: по прогнозам Башгидромета на 13 декабря ожидаются сильные снегопады и метели. Ночью температура опустится до -4°C, а днем будет колебаться около нуля. Ветер южный и юго-западный может достигать порывов до 17 м/с, что добавляет проблем на дорогах — видимость ухудшится из-за метелей до 500 метров и менее.

Глава Октябрьского района призывает жителей избегать дальних поездок без необходимости. Напомним, что в начале ноября город уже сталкивался с подобными трудностями: тогда фуры и легковые автомобили застревали на трассе М-5 из-за сильного снегопада.

«В городе выпала месячная норма осадков»
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