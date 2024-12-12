Уфимцев просят сидеть дома

Однако погода не собирается радовать уфимцев: по прогнозам Башгидромета на 13 декабря ожидаются сильные снегопады и метели. Ночью температура опустится до -4°C, а днем будет колебаться около нуля. Ветер южный и юго-западный может достигать порывов до 17 м/с, что добавляет проблем на дорогах — видимость ухудшится из-за метелей до 500 метров и менее.