Уфимцев просят сидеть дома

Posted 12 декабря, 12:06
Published 12 декабря, 12:06
Modified 12 декабря, 12:08
Updated 12 декабря, 12:08
Снегопад, который обрушился на столицу Башкирии 12 декабря, создал не только волшебную атмосферу зимней сказки, но и серьезные проблемы для коммунальных служб. Как отметил Сергей Плотников, коммунальщики работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасное передвижение по улицам города. В этом им помогают торговые организации, которые очищают свои территории от снежных завалов.
Однако погода не собирается радовать уфимцев: по прогнозам Башгидромета на 13 декабря ожидаются сильные снегопады и метели. Ночью температура опустится до -4°C, а днем будет колебаться около нуля. Ветер южный и юго-западный может достигать порывов до 17 м/с, что добавляет проблем на дорогах — видимость ухудшится из-за метелей до 500 метров и менее.
Глава Октябрьского района призывает жителей избегать дальних поездок без необходимости. Напомним, что в начале ноября город уже сталкивался с подобными трудностями: тогда фуры и легковые автомобили застревали на трассе М-5 из-за сильного снегопада.