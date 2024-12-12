Уфимская мэрия решила изъять квартиры у жителей аварийного дома в Нижегородке

Posted 12 декабря, 07:10
Published 12 декабря, 07:10
Modified 12 декабря, 07:12
Updated 12 декабря, 07:12
В редакцию обратилась жительница дома №2В по улице Ак-Идель (находится в микрорайоне Нижегородка, Ленинский район). Ее дом признали аварийным в мае 2021 года, а в июне 2024 года его включили в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилфонда на 2024–2030 годы. Казалось бы, тут радоваться надо — правительство приняло план по решению жилищной проблемы граждан. Но не тут-то было.
— До включения нашего дома в адресную программу жителям восьми квартир, в основном однокомнатных, предоставили другое жилье, — рассказала уфимка на условиях анонимности. — При этом выкупная цена за квадратный метр у них была адекватной рынку: от 107 до 115 тысяч рублей. А у остальных собственников в нашем доме ситуация иная: нам прислали извещения о том, что по суду будут нас выселять из наших квартир с выкупной ценой в среднем по 37 тысяч за квадратный метр.
Считайте сами. Разница в цене почти в три раза, а это значит, если суд поддержит предложение городских властей, то уфимцы сильно ухудшат свое жилищное положение. Такое положение дел их, конечно, не устраивает.
— Выплата предлагается «смешная», на неё не купишь даже однушку, хотя у меня трёшка, — сообщила еще одна жительница аварийного дома. — Скоро будет суд, документы городская служба сноса уже подготовила. Изымают квартиры. У многих в нашем доме — несовершеннолетние дети, и они могут остаться на улице. Много пожилых проживает.
Жители получили извещения от администрации города. Из искового заявления понятна позиция мэрии. Там говорится, что постановлением мэрии дом был признан аварийным еще 15 мая 2021 года. В марте 2024 года городское управление земельных и имущественных отношений приняло решение об изъятии жилых помещений и земельного участка у «землепользователей, проживающих в жилом доме №2В по улице Ак-Идель». Затем 20 августа мэрия направила им проекты соглашений по выкупу их жилья в связи с изъятием для муниципальных нужд, где как раз и были определены конкретные суммы, не устроившие граждан. Поскольку жители не стали подписывать эти соглашения, у городской администрации через 90 дней появляется право выселить их через суд после выплаты выкупной цены жилья. Этим правом она и воспользовалась. Первые судебные заседания запланированы на 16 декабря, рассказала Mkset женщина.
— Уже все, процесс пошел. На прием к городским чиновникам не записаться. Раньше ходили — ответ всегда один: «Квартир нет», — резюмирует она. — Мы говорим, мы готовы ждать, когда все-таки эту адресную программу реализуют, там же в адресной программе прописано уже, что нам должны предоставить. Все равно «квартир нет в городе, и все». Не знаю, что делать теперь.
Если обратиться к республиканской адресной программе, рассчитанной на 2024–2030 годы, то тут возникает невольный вопрос. В приложении к ней указана стоимость одного «квадрата» жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилфонда. И она сильно не сходится с предложенной уфимцам выкупной ценой.
Сама программа разбита на 6 этапов. На первый этап (2024-2025) стоимость квадратного метра установлена в размере 104 947 рублей, на второй этап (2025-2026) — 109 460. Дом № 2В по улице Ак-Идель в Уфе должен быть расселен до 31 декабря 2026 года.
Юрист Марсель Аристархов так оценивает данную ситуацию:
— Если исходить из этого приложения, то сто тысяч с копейками за квадратный метр жилья граждан устроит вполне. Надо идти в суд и защищать свои права, права собственников. Людей переселяют из аварийного жилья, предлагают им квартиру с плесенью в Демском районе в ужасных условиях. И там предлагают им за трехкомнатную квартиру в 63 «квадрата» всего полтора миллиона. Сейчас по рынку даже комнату не купишь по этой цене. Это издевательство над людьми.
Мы обратились за комментариями к городской администрации и в министерство строительства и архитектуры. По мере поступления ответов они будут опубликованы.