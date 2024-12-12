Уфимская мэрия решила изъять квартиры у жителей аварийного дома в Нижегородке

Жители получили извещения от администрации города. Из искового заявления понятна позиция мэрии. Там говорится, что постановлением мэрии дом был признан аварийным еще 15 мая 2021 года. В марте 2024 года городское управление земельных и имущественных отношений приняло решение об изъятии жилых помещений и земельного участка у «землепользователей, проживающих в жилом доме №2В по улице Ак-Идель». Затем 20 августа мэрия направила им проекты соглашений по выкупу их жилья в связи с изъятием для муниципальных нужд, где как раз и были определены конкретные суммы, не устроившие граждан. Поскольку жители не стали подписывать эти соглашения, у городской администрации через 90 дней появляется право выселить их через суд после выплаты выкупной цены жилья. Этим правом она и воспользовалась. Первые судебные заседания запланированы на 16 декабря, рассказала Mkset женщина.