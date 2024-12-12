Уфимец попал в кулинарное шоу с потрохами

В рамках программы Игорь продемонстрирует свои навыки, приготовив необычное блюдо из субпродуктов — язычки ягненка с молочной полбой и мочеными ягодами. В программе два известных шеф-повара, Константин Ивлев и Ренат Агзамов, оценят блюдо Игоря и решат будет ли он участвовать дальше.