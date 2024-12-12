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Posted 12 декабря, 06:12

Published 12 декабря, 06:12

Modified 12 декабря, 06:14

Updated 12 декабря, 06:14

Уфимец попал в кулинарное шоу с потрохами

Уфимец попал в кулинарное шоу с потрохами

12 декабря 2024, 06:12
Фото: Минторг РБ.
Шеф-повар из Башкортостана Игорь Балдыков готовится удивить своим необычным блюдом, сообщает в четверг, 12 декабря, Минторг РБ.

Как стало известно, 13 декабря на экранах телевизоров появится новый выпуск кулинарного шоу «Битва шефов» 16+, в котором примет участие уфимец Игорь Балдыков. Повар, являющийся членом Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан, будет представлять себя в поединке с другими шефами.

В рамках программы Игорь продемонстрирует свои навыки, приготовив необычное блюдо из субпродуктов — язычки ягненка с молочной полбой и мочеными ягодами. В программе два известных шеф-повара, Константин Ивлев и Ренат Агзамов, оценят блюдо Игоря и решат будет ли он участвовать дальше.

Как ранее сообщал Mkset, на кастинге кулинарной программы жительница региона представила традиционное башкирское блюдо.

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