Уфимец попал в кулинарное шоу с потрохами

Posted 12 декабря, 06:12
Published 12 декабря, 06:12
Modified 12 декабря, 06:14
Updated 12 декабря, 06:14
Как стало известно, 13 декабря на экранах телевизоров появится новый выпуск кулинарного шоу «Битва шефов» 16+, в котором примет участие уфимец Игорь Балдыков. Повар, являющийся членом Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан, будет представлять себя в поединке с другими шефами.
В рамках программы Игорь продемонстрирует свои навыки, приготовив необычное блюдо из субпродуктов — язычки ягненка с молочной полбой и мочеными ягодами. В программе два известных шеф-повара, Константин Ивлев и Ренат Агзамов, оценят блюдо Игоря и решат будет ли он участвовать дальше.
Как ранее сообщал Mkset, на кастинге кулинарной программы жительница региона представила традиционное башкирское блюдо.