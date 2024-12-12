Свекловоз спровоцировал смертельное «домино» из машин в Башкирии

Posted 12 декабря, 15:44
Published 12 декабря, 15:44
Modified 12 декабря, 19:14
Updated 12 декабря, 19:14
ДТП произошло на трассе P-240. Водитель гружёного свеклой «КамАЗа» не смог справиться с рулевым управлением и опрокинулся посреди проезжей части. Остальные автомобилисты резко вдавили педали тормоза, в результате число участников аварии увеличилось уже до пяти.
Так, первым остановился большегруз Volvo, в него по инерции врезался легковой «Солярис». На другой же полосе по аналогичному сценарию в фуру «МАН» врезался «Ленд Крузер» — водитель последнего авто скончался на месте аварии. Ещё двоих женщин, ехавших в легковушках, увезли в больницу. На месте работают оперативные службы.
Как сообщили Mkset в прокуратуре РБ, надзорное ведомство ведёт проверку по факту трагедии.