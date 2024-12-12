Свекловоз спровоцировал смертельное «домино» из машин в Башкирии

Так, первым остановился большегруз Volvo, в него по инерции врезался легковой «Солярис». На другой же полосе по аналогичному сценарию в фуру «МАН» врезался «Ленд Крузер» — водитель последнего авто скончался на месте аварии. Ещё двоих женщин, ехавших в легковушках, увезли в больницу. На месте работают оперативные службы.