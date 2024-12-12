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Posted 12 декабря, 15:44

Published 12 декабря, 15:44

Modified 12 декабря, 19:14

Updated 12 декабря, 19:14

Фура спровоцировала массовое ДТП с погибшим в Башкортостане

Свекловоз спровоцировал смертельное «домино» из машин в Башкирии

12 декабря 2024, 15:44
Фото: ГАИ РБ.

Фура спровоцировала массовое ДТП с погибшим в Башкортостане

Авария с трагическим исходом случилась в Кушнаренковском районе РБ в четверг, 12 декабря, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло на трассе P-240. Водитель гружёного свеклой «КамАЗа» не смог справиться с рулевым управлением и опрокинулся посреди проезжей части. Остальные автомобилисты резко вдавили педали тормоза, в результате число участников аварии увеличилось уже до пяти.

Так, первым остановился большегруз Volvo, в него по инерции врезался легковой «Солярис». На другой же полосе по аналогичному сценарию в фуру «МАН» врезался «Ленд Крузер» — водитель последнего авто скончался на месте аварии. Ещё двоих женщин, ехавших в легковушках, увезли в больницу. На месте работают оперативные службы.

Как сообщили Mkset в прокуратуре РБ, надзорное ведомство ведёт проверку по факту трагедии.

Фото: ГАИ РБ
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Ранее Mkset сообщал о том, что под Иглино из-за аварии на несколько часов перекрыли трассу.

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