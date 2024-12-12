СМИ: Экс-мэра Уфы пытались убить

Posted 12 декабря, 14:07
Published 12 декабря, 14:07
Modified 12 декабря, 14:54
Updated 12 декабря, 14:54
Утверждается, якобы заказное убийство политика оплатил некий Шамиль И. Нанятый им киллер же пошёл на сотрудничество с правоохранителями и ложно отчитался «работодателю» о выполнении поставленной задачи. Наёмник проинформировал обо всём силовиков, позже заказчика расправы задержали.
На момент публикации официальные ведомства не давали никакой информации о случившемся.
Напомним, Греков занимал пост мэра Уфы с января 2021 года по февраль 2022 года. Позже работал в должности вице-премьера регионального правительства, а осенью 2022 года подал в отставку.
Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурами на должности министров в региональном правительстве.