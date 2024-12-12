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Posted 12 декабря, 14:07

Published 12 декабря, 14:07

Modified 12 декабря, 14:54

Updated 12 декабря, 14:54

СМИ: силовики предотвратили покушение на экс-мэра Уфы

СМИ: Экс-мэра Уфы пытались убить

12 декабря 2024, 14:07
Фото: пресс-служба главы РБ.

СМИ: силовики предотвратили покушение на экс-мэра Уфы

Telegram-канал «Сапа» со ссылкой на неназванный источник в четверг, 12 декабря, растиражировал новость о том, что в Башкирии предотвратили покушение на Сергея Грекова.

Утверждается, якобы заказное убийство политика оплатил некий Шамиль И. Нанятый им киллер же пошёл на сотрудничество с правоохранителями и ложно отчитался «работодателю» о выполнении поставленной задачи. Наёмник проинформировал обо всём силовиков, позже заказчика расправы задержали.

На момент публикации официальные ведомства не давали никакой информации о случившемся.

Напомним, Греков занимал пост мэра Уфы с января 2021 года по февраль 2022 года. Позже работал в должности вице-премьера регионального правительства, а осенью 2022 года подал в отставку.

Хабиров разрушил интригу
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Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурами на должности министров в региональном правительстве.

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