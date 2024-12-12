mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 19:58

Published 12 декабря, 19:58

Modified 12 декабря, 20:22

Updated 12 декабря, 20:22

Сегодня в Уфе: покушение на мэра и срочное выступление Хабирова

Сегодня в Уфе: покушение на мэра и срочное выступление Хабирова

12 декабря 2024, 19:58
Фото: Город Уфа / Telegram.
Дайджест Mkset обо всём, что нужно знать к пятнице, 13 декабря.

Погода в Уфе

По данным ГК РБ по ЧС, в Уфе в пятницу, 13 декабря, ожидается облачная погода. Снег, ночью до сильного, местами гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2°C… -4°C, днём 0°C… -2°C.

Салават Юлаев может появиться на новой купюре — стали известны итоги голосования
Узнать подробнее

Отключения воды в Уфе

В расписании «Уфаводоканал» на пятницу, 13 декабря, не обозначено каких-либо плановых отключений водоснабжения. Остаётся лишь надеяться на надёжность коммунальных систем. Тем же, кому отключали воду днём ранее — а это Сипайлово и район Монумента Дружбы — должны были вернуть её подачу ещё вечером.

Как из этого выросло это: тест по детским фото vip-персон Уфы
Узнать подробнее

Перекрытия дорог в Уфе

  • До 04:00 13 декабря остаётся закрыта полоса в сторону Шакши на Шакшинском мосту;
  • Ещё две полосы Шакшинского моста остаются закрытыми до конца декабря. Точные сроки полного открытия переправы власти не называют;
  • до 23 декабря перекрыта половина проезжей части ул. Ульяновых (от ул. Ульяновых, 65/1 до проходной КПП);
  • до 28 декабря — ул. Пархоменко по 2/3 четной стороны проезжей части
  • до 28 декабря также закрыта крайняя правая полоса четной стороны проезжей части ул. Гвардейская (в районе здания № 38)
Вы этого точно не знали: тест из 12 фактов про Деда Мороза
Узнать подробнее

Запуск новых поездов

Как указал глава региона Радий Хабиров, с воскресенья, 15 декабря, РЖД должна будет запустить пассажирский поезд Уфа — Москва — Уфа. В отличие от старого маршрута, он охватит также Ульяновск и Рязань, а также ряд других востребованных у поклонников внутреннего туризма остановок.

Обращение Хабирова

Глава Башкортостана Радий Хабиров в четверг, 12 декабря, выступил перед региональным парламентом. В своей речи руководитель региона высказывался о новом составе руководства республики, планах по преображению Уфы и других темах. Подробнее читайте в обзоре Mkset.

Послание Хабирова: всё самое главное
Узнать подробнее

Покушение на Грекова

В четверг, 12 декабря, СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о якобы предотвращённом покушении на бывшего мэра Уфы Сергея Грекова. Как утверждается, некий мужчина по какой-то причине заказал политика у киллера, наёмник же взялся за исполнение, однако был взят в разработку силовиками. С его же помощью заказчика позже задержали.

Официальные власти информацию не подтвердили, однако в тот же день опубликовали релиз об операции со схожим сюжетом, только упоминался в ней не Греков, а некий «московский предприниматель».

Сам экс-мэр Уфы тем временем заявил, что ни о каком покушении он не слышал и всё с ним в порядке.

В Башкирии инсценировали убийство бывшего мэра Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
Улетевшего на Мальдивы уфимского блогера обвинили в мошенничествеСвекловоз спровоцировал смертельное «домино» из машин в БашкирииСМИ: Экс-мэра Уфы пытались убить
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Транспорт#Мэр#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Покушение#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#РЖД#Хабиров#Перекрытия дорог#Отключения воды#Пассажирский поезд#Сергей Греков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика