Сегодня в Уфе: покушение на мэра и срочное выступление Хабирова

В четверг, 12 декабря, СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о якобы предотвращённом покушении на бывшего мэра Уфы Сергея Грекова. Как утверждается, некий мужчина по какой-то причине заказал политика у киллера, наёмник же взялся за исполнение, однако был взят в разработку силовиками. С его же помощью заказчика позже задержали.