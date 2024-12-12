Сегодня в Уфе: покушение на мэра и срочное выступление Хабирова

Posted 12 декабря, 19:58
Published 12 декабря, 19:58
Modified 12 декабря, 20:22
Updated 12 декабря, 20:22
По данным ГК РБ по ЧС, в Уфе в пятницу, 13 декабря, ожидается облачная погода. Снег, ночью до сильного, местами гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2°C… -4°C, днём 0°C… -2°C.
В расписании «Уфаводоканал» на пятницу, 13 декабря, не обозначено каких-либо плановых отключений водоснабжения. Остаётся лишь надеяться на надёжность коммунальных систем. Тем же, кому отключали воду днём ранее — а это Сипайлово и район Монумента Дружбы — должны были вернуть её подачу ещё вечером.
Как указал глава региона Радий Хабиров, с воскресенья, 15 декабря, РЖД должна будет запустить пассажирский поезд Уфа — Москва — Уфа. В отличие от старого маршрута, он охватит также Ульяновск и Рязань, а также ряд других востребованных у поклонников внутреннего туризма остановок.
Глава Башкортостана Радий Хабиров в четверг, 12 декабря, выступил перед региональным парламентом. В своей речи руководитель региона высказывался о новом составе руководства республики, планах по преображению Уфы и других темах. Подробнее читайте в обзоре Mkset.
В четверг, 12 декабря, СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о якобы предотвращённом покушении на бывшего мэра Уфы Сергея Грекова. Как утверждается, некий мужчина по какой-то причине заказал политика у киллера, наёмник же взялся за исполнение, однако был взят в разработку силовиками. С его же помощью заказчика позже задержали.
Официальные власти информацию не подтвердили, однако в тот же день опубликовали релиз об операции со схожим сюжетом, только упоминался в ней не Греков, а некий «московский предприниматель».
Сам экс-мэр Уфы тем временем заявил, что ни о каком покушении он не слышал и всё с ним в порядке.