Салават Юлаев продолжает борьбу за место на новой купюре

Posted 12 декабря, 04:58
Published 12 декабря, 04:58
Modified 12 декабря, 05:10
Updated 12 декабря, 05:10
В последние дни развернулась настоящая интрига вокруг выбора символов для новой 1000-рублевой купюры. Ранее, памятник Салавату Юлаеву, уверенно лидировал в голосовании, но неожиданно уступил первенство скоростному теплоходу «Метеор». По данным, опубликованным ранее, к 10 декабря Салават Юлаев набрал 86 тысяч голосов, однако «Метеор» ушел в отрыв с 106,8 тысячами голосов.
На момент завершения голосования, которое состоится 12 декабря в 14:00 по уфимскому времени, ситуация изменилась. Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» вышел в лидеры с 145 тысячами голосов. Дворец земледельцев также проявил активность и неожиданно поднялся до второго места с результатом 130,2 тысячи голосов. Памятник Салавату Юлаеву оказался на третьем месте с 108,2 тысячи голосов.
Важно отметить, что это голосование касается только символов для оборотной стороны новой банкноты. Итоговые результаты будут использованы художниками Банка России и АО «Гознак» при разработке дизайна купюры. Окончательный вариант будет утвержден Советом директоров Банка России.