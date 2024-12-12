Салават Юлаев продолжает борьбу за место на новой купюре

На момент завершения голосования, которое состоится 12 декабря в 14:00 по уфимскому времени, ситуация изменилась. Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» вышел в лидеры с 145 тысячами голосов. Дворец земледельцев также проявил активность и неожиданно поднялся до второго места с результатом 130,2 тысячи голосов. Памятник Салавату Юлаеву оказался на третьем месте с 108,2 тысячи голосов.