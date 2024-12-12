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Posted 12 декабря, 10:31

Published 12 декабря, 10:31

Modified 12 декабря, 10:33

Updated 12 декабря, 10:33

Салават Юлаев может появиться на новой купюре — стали известны итоги голосования

Салават Юлаев может появиться на новой купюре — стали известны итоги голосования

12 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.
Результаты народного голосования уже подведены, сообщает в четверг, 12 декабря, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Банк России завершил голосование по выбору символов для новой тысячерублевой купюры. В прямом эфире глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, какие достопримечательности могут украсить новую банкноту. Напомним, голосование проходило с 29 ноября по 12 декабря 2024 года.

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Среди отобранных объектов — теплоход «Метеор», Дворец Земледельцев, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, а также автомобильный мост через реку Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс. Но как же будет выглядеть окончательная версия купюры? По словам Набиуллиной, это решат профессионалы: художники Банка России и Госзнака. Их задача — создать гармоничную композицию из тех символов, которые выбрали люди.

— Сколько всего символов попадет на эту банкноту, и какой из них займет первый план — всё это будет определено экспертами, — отметила Набиуллина.

Стоит отметить, что в ближайшее время будет проходить отбор для обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, который также пройдет в виде народного голосования.

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