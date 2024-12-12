Салават Юлаев может появиться на новой купюре — стали известны итоги голосования

Posted 12 декабря, 10:31
Published 12 декабря, 10:31
Modified 12 декабря, 10:33
Updated 12 декабря, 10:33
Банк России завершил голосование по выбору символов для новой тысячерублевой купюры. В прямом эфире глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, какие достопримечательности могут украсить новую банкноту. Напомним, голосование проходило с 29 ноября по 12 декабря 2024 года.
Среди отобранных объектов — теплоход «Метеор», Дворец Земледельцев, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, а также автомобильный мост через реку Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс. Но как же будет выглядеть окончательная версия купюры? По словам Набиуллиной, это решат профессионалы: художники Банка России и Госзнака. Их задача — создать гармоничную композицию из тех символов, которые выбрали люди.
— Сколько всего символов попадет на эту банкноту, и какой из них займет первый план — всё это будет определено экспертами, — отметила Набиуллина.
Стоит отметить, что в ближайшее время будет проходить отбор для обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, который также пройдет в виде народного голосования.