Салават Юлаев может появиться на новой купюре — стали известны итоги голосования

Среди отобранных объектов — теплоход «Метеор», Дворец Земледельцев, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, а также автомобильный мост через реку Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс. Но как же будет выглядеть окончательная версия купюры? По словам Набиуллиной, это решат профессионалы: художники Банка России и Госзнака. Их задача — создать гармоничную композицию из тех символов, которые выбрали люди.