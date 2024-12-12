mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 12:01

Published 12 декабря, 12:01

Modified 12 декабря, 12:03

Updated 12 декабря, 12:03

Роспотребнадзор собирает потерпевших в Уфе

Роспотребнадзор собирает потерпевших в Уфе

12 декабря 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.
Республиканский Роспотребнадзор предлагает объединиться для коллективного иска против ИП Ситниковой Э. В. в четверг, 12 декабря.

Магазин техники «Premium store», как рассказали в ведомстве, оформлял предзаказы на покупку техники. Однако в обговоренный срок покупатели не увидели ни долгожданных покупок, ни своих денег.

Теперь в Роспотребнадзоре готовят коллективный иск и предлагают присоединиться другим обманутым покупателям — для этого в ведомство необходимо написать заявление, приложив чек и копию договора.

На сайте и в социальных сетях магазина активно призывают оформить предзаказ на технику Apple, фены Dyson и другие популярные гаджеты. Условия предзаказа при этом магазин не публикует, а по указанному номеру телефона менеджеры на звонок не ответили. Однако в комментариях под постами, кажется, можно узнать достаточно информации о магазине:

— Мошеннники
— Не рекомендую, товар не привозят
— Обходите стороной этот магазин!!! Не денег, не товара, — пишут в соцсетях

Ранее Mkset сообщил, что Госдума РФ приняла инциативу башкирских депутатов против квартирных мошенников.

Мошенники украли у россиян 9,3 млрд рублей за три месяца
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники похитили со счета коммерческой фирмы в Туле 51 млн рублейУфимец два года кормил мошенниковЛюбопытство обошлось уфимцу в ₽900`000
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Башкортостан#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Техника#Гаджеты#Схема мошенничества#Финансовые мошенники#Финансовое мошенничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика