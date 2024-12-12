Роспотребнадзор собирает потерпевших в Уфе

Posted 12 декабря, 12:01
Published 12 декабря, 12:01
Modified 12 декабря, 12:03
Updated 12 декабря, 12:03
Магазин техники «Premium store», как рассказали в ведомстве, оформлял предзаказы на покупку техники. Однако в обговоренный срок покупатели не увидели ни долгожданных покупок, ни своих денег.
Теперь в Роспотребнадзоре готовят коллективный иск и предлагают присоединиться другим обманутым покупателям — для этого в ведомство необходимо написать заявление, приложив чек и копию договора.
На сайте и в социальных сетях магазина активно призывают оформить предзаказ на технику Apple, фены Dyson и другие популярные гаджеты. Условия предзаказа при этом магазин не публикует, а по указанному номеру телефона менеджеры на звонок не ответили. Однако в комментариях под постами, кажется, можно узнать достаточно информации о магазине:
— Мошеннники
— Не рекомендую, товар не привозят
— Обходите стороной этот магазин!!! Не денег, не товара, — пишут в соцсетях
Ранее Mkset сообщил, что Госдума РФ приняла инциативу башкирских депутатов против квартирных мошенников.