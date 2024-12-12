Роспотребнадзор собирает потерпевших в Уфе

На сайте и в социальных сетях магазина активно призывают оформить предзаказ на технику Apple, фены Dyson и другие популярные гаджеты. Условия предзаказа при этом магазин не публикует, а по указанному номеру телефона менеджеры на звонок не ответили. Однако в комментариях под постами, кажется, можно узнать достаточно информации о магазине: