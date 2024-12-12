Работникам раздадут по миллиону в Башкирии

В Башкирии уже действует похожая программа — «Сельский тренер», которую ещё в 2020 году ввел глава республики Радий Хабиров. За четыре года 176 участников программы получили почти ₽140 млн. А с 2024 года в республике ввели ещё одну программу — «Городской тренер» для специалистов в городах с населением более 100 тыс человек.