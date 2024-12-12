Работникам раздадут по миллиону в Башкирии

Posted 12 декабря, 10:21
Published 12 декабря, 10:21
Modified 12 декабря, 10:23
Updated 12 декабря, 10:23
По поручению Владимира Путина в России вводят программу «Земский тренер», направленную на привлечение кадров в села и маленькие города страны. Первыми проект опробуют в Башкирии в 2025 году.
Программа будет работать по аналогии с известным «Земским доктором» — учителя физкультуры, инструкторы и прочие тренерские кадры, которые согласятся отправиться на пять лет в глубинку, получат по миллиону рублей.
В Башкирии уже действует похожая программа — «Сельский тренер», которую ещё в 2020 году ввел глава республики Радий Хабиров. За четыре года 176 участников программы получили почти ₽140 млн. А с 2024 года в республике ввели ещё одну программу — «Городской тренер» для специалистов в городах с населением более 100 тыс человек.
По этим программам, тренера Башкирии могут получить по миллиону рублей на улучшение жилищных условий или погашение ипотеки.
Другие «Земские» программы давно пользуются успехом в Башкирии. В этом году 162 работника приехавших в республику по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили выплаты суммой до ₽1,5 млн, сообщил Радий Хабиров.
Также Хабиров отметил, что очень важно создать комфортные условия и меры поддержки, при которых специалисты-контрактники будут оставаться на рабочих местах даже по истечению контрактов.