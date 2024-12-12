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Posted 12 декабря, 19:42

Published 12 декабря, 19:42

Modified 12 декабря, 20:46

Updated 12 декабря, 20:46

Путин наградил муфтия Талгата Таджуддина

Путин наградил муфтия из Уфы

12 декабря 2024, 19:42
Фото: Кристина Кормилицына. РИА Новости.

Путин наградил муфтия Талгата Таджуддина

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин удостоился ордена — церемония его вручения прошла в четверг, 12 декабря.

Напомним, Таджуддин награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Удостоен им он был ещё в декабре 2023 года, теперь же была напрямую вручена медаль. Торжественная церемония прошла в Кремле, она была приурочена ко Дню Конституции России.

Таджуддина выбрали председателем Управления международных связей мусульманских организаций СССР ещё в 1990-м году. В данный момент он является главой Центрального духовного управления мусульман России, центральные органы руководства которого расположены в Уфе.

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