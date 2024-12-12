Путин наградил муфтия из Уфы

Напомним, Таджуддин награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Удостоен им он был ещё в декабре 2023 года, теперь же была напрямую вручена медаль. Торжественная церемония прошла в Кремле, она была приурочена ко Дню Конституции России.