Послание Хабирова: всё самое главное

Posted 12 декабря, 19:25
Published 12 декабря, 19:25
Modified 12 декабря, 20:54
Updated 12 декабря, 20:54
Хабиров в очередной раз дал обещание формально утвердить состав правительства — с момента его инаугурации весь Кабмин работал с приставками «исполняющий обязанности», хотя сам глава Башкирии обещал разобраться с этим уже спустя пару недель после вступления в должность. Это ему ранее припомнили и в ходе «Прямой линии».
Со слов Хабирова, премьер-министр региона Андрей Назаров и его заместители останутся в должностях, в целом правительство РБ сохранит основной костяк министров.
Глава Башкирии сообщил о том, что власти региона расширят меры поддержки для военнослужащих. Так, бойцы смогут проходить программы переподготовки, чтобы найти себя в мирной жизни. Основной упор при этом руководитель республики хочет сделать на подготовке управленческих и законотворческих кадров.
Хабиров также отчитался, во сколько льготы военным обошлись бюджету — только в 2024 году на различные меры поддержки потратили более ₽10 млрд.
Ещё раз отметил глава Башкирии то, что 2025 год в регионе объявлен Годом поддержки участников СВО и их семей.
По словам Хабирова, в 2025 году власти Башкирии планируют обновить в Уфе парк имени Ленина, а также установить памятник советскому деятелю Мидхату Шакирову — первого секретаря Башкирского обкома КПСС в 1960-е годы.
Упомянул Хабиров также реставрацию памятника Салавату Юлаеву. Кроме того, в парке Лесоводов планируют открыть зоопарк.
В городах и сёлах региона продолжат реализовывать программу по благоустройству придомовых территорий «Башкирские дворики».
Не обошлось и без хвалебных отчётов об успехах региона на разных поприщах — в частности, в сфере здравоохранения. Так, Хабиров указал, что продолжительность жизни в Башкирии достигла рекордных 73,13 лет. При этом снизилась смертность от самых распространённых заболеваний и смертность среди детей.
В Башкортостане должно быть уже 4 млн «квадратов» жилья. Правда, не в следующем году, а только к концу десятилетия — к 2030 году. В новую же программу по расселению вошли порядка 15 тыс. человек, проживающих в 565 аварийных домах.