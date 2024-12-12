Послание Хабирова: всё самое главное

Хабиров в очередной раз дал обещание формально утвердить состав правительства — с момента его инаугурации весь Кабмин работал с приставками «исполняющий обязанности», хотя сам глава Башкирии обещал разобраться с этим уже спустя пару недель после вступления в должность. Это ему ранее припомнили и в ходе «Прямой линии».