mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 19:25

Published 12 декабря, 19:25

Modified 12 декабря, 20:54

Updated 12 декабря, 20:54

Хабиров обратился к парламенту Башкирии

Послание Хабирова: всё самое главное

12 декабря 2024, 19:25
Фото: mkset.ru.

Хабиров обратился к парламенту Башкирии

Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкортостана Радий Хабиров в четверг, 12 декабря, выступил перед региональным парламентом — рассказываем, о чём говорил руководитель РБ.

Устранение «вакуума власти»

Хабиров в очередной раз дал обещание формально утвердить состав правительства — с момента его инаугурации весь Кабмин работал с приставками «исполняющий обязанности», хотя сам глава Башкирии обещал разобраться с этим уже спустя пару недель после вступления в должность. Это ему ранее припомнили и в ходе «Прямой линии».

Со слов Хабирова, премьер-министр региона Андрей Назаров и его заместители останутся в должностях, в целом правительство РБ сохранит основной костяк министров.

«Прямая линия» с Хабировым: текстовая трансляция
Узнать подробнее

Новые льготы для бойцов СВО

Глава Башкирии сообщил о том, что власти региона расширят меры поддержки для военнослужащих. Так, бойцы смогут проходить программы переподготовки, чтобы найти себя в мирной жизни. Основной упор при этом руководитель республики хочет сделать на подготовке управленческих и законотворческих кадров.

Хабиров также отчитался, во сколько льготы военным обошлись бюджету — только в 2024 году на различные меры поддержки потратили более ₽10 млрд.

Ещё раз отметил глава Башкирии то, что 2025 год в регионе объявлен Годом поддержки участников СВО и их семей.

Хабиров запретил черство относиться к ветеранам
Узнать подробнее

Преображение Уфы

По словам Хабирова, в 2025 году власти Башкирии планируют обновить в Уфе парк имени Ленина, а также установить памятник советскому деятелю Мидхату Шакирову — первого секретаря Башкирского обкома КПСС в 1960-е годы.

Упомянул Хабиров также реставрацию памятника Салавату Юлаеву. Кроме того, в парке Лесоводов планируют открыть зоопарк.

В городах и сёлах региона продолжат реализовывать программу по благоустройству придомовых территорий «Башкирские дворики».

Хабиров преобразит столицу Башкортостана
Узнать подробнее

Увеличение уровня жизни

Не обошлось и без хвалебных отчётов об успехах региона на разных поприщах — в частности, в сфере здравоохранения. Так, Хабиров указал, что продолжительность жизни в Башкирии достигла рекордных 73,13 лет. При этом снизилась смертность от самых распространённых заболеваний и смертность среди детей.

В Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизни
Узнать подробнее

Ввод жилья

В Башкортостане должно быть уже 4 млн «квадратов» жилья. Правда, не в следующем году, а только к концу десятилетия — к 2030 году. В новую же программу по расселению вошли порядка 15 тыс. человек, проживающих в 565 аварийных домах.

Читайте также:
СМИ: Экс-мэра Уфы пытались убитьРадий Хабиров показал самое главноеНачальницу ФСИН в Уфе задержали за поборы
#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Чиновники#Благовещенск#Жилье#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Радий Хабиров#Памятники#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Военнослужащие#Жизнь#Программы поддержки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика