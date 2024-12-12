Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе — известны подробности

В четверг, 12 декабря, Советский суд Уфы принял решение о мере пресечения для Лии М., избрав ей запрет определенных действий. Это означает, что она не может покидать свой дом и обязана являться к следователю. Косметологу грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.