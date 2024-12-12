Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе — известны подробности

Posted 12 декабря, 12:59
Published 12 декабря, 12:59
Modified 12 декабря, 13:01
Updated 12 декабря, 13:01
Напомним, ситуация началась еще в 2021 году, когда уфимка решила улучшить свою внешность с помощью ряда процедур у косметолога. Однако вместо желаемых результатов она столкнулась с тяжелыми последствиями: серьезными травмами лица и психологической травмой.
Следствие установило, что косметолог Лия М. нарушала методики проведения процедур. Комиссионные судебно-медицинские экспертизы подтвердили наличие причинно-следственной связи между оказанными услугами и полученными травмами. Несмотря на это, косметолог продолжала практиковать свои «процедуры» на других клиентах без лицензий и сертификатов.
В четверг, 12 декабря, Советский суд Уфы принял решение о мере пресечения для Лии М., избрав ей запрет определенных действий. Это означает, что она не может покидать свой дом и обязана являться к следователю. Косметологу грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
По данным инсайдерских источников, если вина косметолога будет доказана, ей может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.