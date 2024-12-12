mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 12:59

Published 12 декабря, 12:59

Modified 12 декабря, 13:01

Updated 12 декабря, 13:01

Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе — известны подробности

Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе — известны подробности

12 декабря 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney.
В Уфе разразился скандал вокруг косметолога Лии М., которая оказалась в центре уголовного дела, сообщает в четверг, 12 декабря, телеграмм-канал «Честный Репортаж».

Напомним, ситуация началась еще в 2021 году, когда уфимка решила улучшить свою внешность с помощью ряда процедур у косметолога. Однако вместо желаемых результатов она столкнулась с тяжелыми последствиями: серьезными травмами лица и психологической травмой.

Следствие установило, что косметолог Лия М. нарушала методики проведения процедур. Комиссионные судебно-медицинские экспертизы подтвердили наличие причинно-следственной связи между оказанными услугами и полученными травмами. Несмотря на это, косметолог продолжала практиковать свои «процедуры» на других клиентах без лицензий и сертификатов.

Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе
Узнать подробнее

В четверг, 12 декабря, Советский суд Уфы принял решение о мере пресечения для Лии М., избрав ей запрет определенных действий. Это означает, что она не может покидать свой дом и обязана являться к следователю. Косметологу грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

По данным инсайдерских источников, если вина косметолога будет доказана, ей может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Уколы красоты стали криминалом в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор собирает потерпевших в УфеУфимцев просят сидеть домаБашкирия будет кормить Прибалтику
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Следствие#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Косметолог#Косметология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика