Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе

Posted 12 декабря, 09:48
Published 12 декабря, 09:48
Modified 12 декабря, 09:50
Updated 12 декабря, 09:50
По версии следствия, инцидент произошел еще в 2021 году, когда женщина решила улучшить свою внешность с помощью ряда процедур. Однако вместо ожидаемого результата она получила серьезные травмы лица.
Следствие установило, что обвиняемая использовала незарегистрированное оборудование и нарушала методики проведения процедур. Комиссионные судебно-медицинские экспертизы подтвердили наличие причинно-следственной связи между оказанными услугами и полученными травмами.
Как стало известно, несмотря на отсутствие лицензии и явные нарушения, предприниматель продолжал свою деятельность. Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
— В настоящее время обвиняемая задержана, следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу, — комментирует пресс-служба СУ СК России по РБ.