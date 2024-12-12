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Posted 12 декабря, 09:48

Published 12 декабря, 09:48

Modified 12 декабря, 09:50

Updated 12 декабря, 09:50

Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе

Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе

12 декабря 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney.
Уфимская предпринимательница обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью клиентки из-за небезопасных косметологических процедур, сообщает в четверг, 12 декабря, Следком РБ.

По версии следствия, инцидент произошел еще в 2021 году, когда женщина решила улучшить свою внешность с помощью ряда процедур. Однако вместо ожидаемого результата она получила серьезные травмы лица.

Следствие установило, что обвиняемая использовала незарегистрированное оборудование и нарушала методики проведения процедур. Комиссионные судебно-медицинские экспертизы подтвердили наличие причинно-следственной связи между оказанными услугами и полученными травмами.

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Как стало известно, несмотря на отсутствие лицензии и явные нарушения, предприниматель продолжал свою деятельность. Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

— В настоящее время обвиняемая задержана, следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу, — комментирует пресс-служба СУ СК России по РБ.
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