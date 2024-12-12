Похмелье после корпоратива и как с ним справиться, советы врача из Уфы

Есть общепринятые убеждения о том, как избежать похмелья. Разберемся, где правда. Эксперты говоря, что частично это правда. Но не стоит забывать о количестве выпитого. Симптомы похмелья от качественных напитков ниже. От чистоты конечного продукта во многом зависит выраженность абсистенции.