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Posted 12 декабря, 12:13

Published 12 декабря, 12:13

Modified 12 декабря, 12:13

Updated 12 декабря, 12:13

Похмелье после корпоратива и как с ним справиться, советы врача из Уфы

Похмелье после корпоратива и как с ним справиться, советы врача из Уфы

12 декабря 2024, 12:13
Фото: 1MI.
Начинается пора новогодних корпоративов. Корреспондент Mkset побеседовала с диетологом из Уфы и узнала как прийти в себя после хорошего застолья.

Лучший способ избежать похмелья прост — не пить алкоголь. Но если в праздничный вечер вы выпили слишком много, то на наутро организму придется помогать справляться с похмельным синдромом. Рассказываем — как.

Похмелье

Есть общепринятые убеждения о том, как избежать похмелья. Разберемся, где правда. Эксперты говоря, что частично это правда. Но не стоит забывать о количестве выпитого. Симптомы похмелья от качественных напитков ниже. От чистоты конечного продукта во многом зависит выраженность абсистенции.

Сивушные масла и различные примеси усугубляют состояние утром. Но полное удаление посторонних примесей возможно только в водке. Ее состав — спирт и вода. Без дополнительных примесей. Похмелье будет менее тяжелым, только если водка отличного качества.

Как избежать похмелья с утраКак избежать похмелья с утра
Как избежать похмелья с утра. Фото: 1MI

Как не напиться на корпоративе

Последние годы самогоноварение вновь стало популярным. Появилось множество домашних экспертов, категорично заявляющих: «Только домашний самогон, никаких покупных алкогольных напитков». Чаще всего это не соответствует действительности. Сивушные масла — естественная составная браги, которую перегоняют на спирт.

Осуществить качественную очистку самогона в домашних условиях возможно, но сложно. Также многое зависит от самогонного аппарата. Домашние мастера используют многократную перегонку, фильтрацию различными продуктами: молоко, кедровые орешки, активированный уголь. Но далеко не всем удается получить качественный, чистый продукт.

Пить вино или коньяк на корпоративе

Нетрезвый человек теряет контроль выпитого. А некрепкое пиво или вино после коньяка или виски, покажутся газировкой или компотом. Поэтому велика вероятность выпить приличную порцию.

Как быстро побороть похмельеКак быстро побороть похмелье
Как быстро побороть похмелье. Фото: 1MI

Кусочек сливочного масла до начала празднования спасет от опьянения

Масло действительно создаст временную пленку на стенках желудка и замедлит всасывание алкоголя. Но как только масло усвоится, весь выпитый алкоголь поступит в кровь. Итог таких экспериментов может быть плачевным.

Жирная закуска нейтрализует алкоголь

Опасное заблуждение, — предупреждают врачи. Жирная пища на какое-то время замедляет всасывание алкоголя. Но при этом нагрузка на печень и поджелудочную железу увеличивается. Подобные сочетания за праздничным столом могут вызвать приступ острого панкреатита. При отсутствии своевременного лечения, которого возможен летальный исход.

Как не уйти в запойКак не уйти в запой
Как не уйти в запой. Фото: 1MI

Лекарства от похмелья

Это миф, придуманный производителями широко разрекламированных сорбентов. Они обещают, что эти препараты нейтрализуют часть алкоголя и вредных примесей.

Сорбенты не действуют на спирт, всосавшийся в кровь. Значит, чтобы нейтрализовать алкоголь еще в желудке, таблетки нужно пить одновременно с напитками.

Ученые рассчитали эффективную дозу активированного угля для нейтрализации алкоголя — около 200 таблеток.

Помогает ли активированный уголь от похмельяПомогает ли активированный уголь от похмелья
Помогает ли активированный уголь от похмелья. Фото: rigla.ru

Сколько выпить, чтобы не болеть с похмелья

 — Выраженность похмельного синдрома зависит разных факторов. От количества выпитого, от вида алкоголя, индивидуальных особенностей организма. Токсическая доза у всех разная. У женщин печень слабее на 30%, чем у представителей мужского пола. Им не стоит пить крепкие алкогольные напитки. А у народов Севера наблюдается высокая скорость накопления организмом ацетальдегида из-за отсутствия в организме фермента алкогольдегидрогеназы. Подобная непереносимость встречается и у 10-ти % всех людей независимо от национально принадлежности. Такие люди сразу отравляются, не зависимо от дозы и вида алкогольного напитка. Похмелье усугубляется с возрастом. Также в зоне повышенного риска развития похмелья находятся люди, выпивающие натощак. Поэтому необходимо закусывать, — рассказал Сергей Ганин, врач, нарколог.
Что пить, чтобы не было похмельяЧто пить, чтобы не было похмелья
Что пить, чтобы не было похмелья. Фото: mkset.ru

Способы избавления от похмелья

Врачи против употребления алкоголя с утра с целью поправить здоровье.

— Похмелье — это реакция организма на действие продуктов расщепления этанола в крови. Токсичный ацетальдегид накапливается в организме. Это и становится основной причиной развития похмельного синдрома. Из-за активного расщепления алкоголя страдают обменные процессы. В результате печень не может компенсировать снижение уровня глюкозы — источника энергии для всех органов и тканей. При чрезмерном употреблении алкоголя страдает не только печень. Пагубному воздействию подвержены: мозг, почки, печень, сердечно-сосудистая система, — поясняет Сергей Ганин, врач, нарколог.

Здоровый человек, не страдающий алкогольной зависимостью, утром в состоянии интоксикации не может даже смотреть на алкоголь. Даже вид напитков с градусом вызывают чувство отвращения. Зависимый от алкоголя человек предпочитает дополнительную дозу утром. Как правило, перетекающую в полноценный запой. Со множественными повторениями.

— Утром не надо похмеляться. Ацетальдегид долго гуляет в крови, и с попаданием новой порции все эти фракции снова превращаются этанол. Как говорят в народе, по старым дрожжам. Человек пьянеет еще быстрее, а далее контролировать дозы употребления становятся сложно, — продолжает нарколог.

Поэтому специалисты рекомендуют обильное питье. Рассол огуречный (без уксуса в составе) или капустный. Он поможет восполнить недостаток натрия и восстановить водно-солевой баланс. Помогут также морсы, травяные чаи, минеральная вода, нежирный бульон.

Как быстро похмелитьсяКак быстро похмелиться
Как быстро похмелиться. Фото: kuper.ru

Крепкие кофе и чай лучше исключить. Они создадут дополнительную нагрузку на организм, которому и так тяжело.

Потоотделение помогает ускорить процесс вывода вредных веществ из организма. Не жаркая баня или прогулка на свежем воздухе. Это ускорит обменные процессы, и этанол быстрее нейтрализуется.

Безопасная доза алкоголя

Не существуют безопасных алкогольных напитков. Многое зависит от количества выпитого. Масло и жирная еда не спасет от похмельного синдрома. Напротив, может нанести серьезный вред организму.

Употребление алкогольных напитков утром после застолья не улучшит состояние здоровья.

Надежный способ не страдать от последствий употребления алкоголя — полностью отказаться от него, так считают все эксперты.

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