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Posted 12 декабря, 04:37

Published 12 декабря, 04:37

Modified 12 декабря, 04:39

Updated 12 декабря, 04:39

Поезд сбил мужчину на железной дороге в Башкирии

Поезд сбил мужчину на железной дороге в Башкирии

12 декабря 2024, 04:37
Фото: Центральный МСУТ СК России.
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на железной дороге под Уфой, сообщает в четверг, 12 декабря, Центральный МСУТ СК России.

Как стало известно, 9 декабря 2024 года на перегоне Уфа — Дема Куйбышевской железной дороги случился инцидент, который стал причиной смерти местного жителя. По предварительным данным, в дневное время мужчина оказался на путях и не успел избежать столкновения с поездом. Несмотря на все усилия машиниста, предотвратить трагедию не удалось.

Центральный МСУТ СК России уже организовал доследственную проверку по статье 263 УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи работают над выяснением всех обстоятельств происшествия и проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий.

Как ранее сообщал Mkset, в Кировском районе Уфы из-за неисправного обогревателя произошел пожар в одноэтажном доме.

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