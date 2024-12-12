Поезд сбил мужчину на железной дороге в Башкирии

Как стало известно, 9 декабря 2024 года на перегоне Уфа — Дема Куйбышевской железной дороги случился инцидент, который стал причиной смерти местного жителя. По предварительным данным, в дневное время мужчина оказался на путях и не успел избежать столкновения с поездом. Несмотря на все усилия машиниста, предотвратить трагедию не удалось.