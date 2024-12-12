Поддержка эксплуатантов расширит области использования БАС

Posted 12 декабря, 07:49
Published 12 декабря, 07:49
Modified 12 декабря, 07:49
Updated 12 декабря, 07:49
Многие предприятия уже достигли уровня ведущих мировых производителей, проектируя и выпуская высококачественные дроны. Самые удачные разработки уже запустили в серийное производство, пишет newizv.ru.
«Нацпроект в первую очередь направлен на развитие производственной базы, технологий. И это работает. Но мы видим, что внимание стоит переориентировать на рынок услуг как источник спроса,» — прокомментировали ситуацию в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
По информации Росавиации, сегодня в Российской Федерации работает семьдесят четыре компании-эксплуатанта. В этом году для них ввели такую меру поддержки, как субсидирование летного часа. Однако механизм реализации этой льготы требует доработки и распространения на большинство сценариев применения.
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко акцентировал внимание на необходимости поддерживать эксплуатантов. Важно, чтобы такие предприятия предлагали услуги по стоимости, отражающей эффективность использования дронов на фоне традиционных способов работы.
По словам Варятченко, ООО «БАС», как эксплуатант беспилотников, и ГТЛК, как основной заказчик, стараются показать возможные сценарии использования дронов. Эти сценарии очень быстро могут быть переработаны отраслевым специалистом в конкретную для себя услугу.
Порядка 20 эффективных сценариев использования дронов ООО «БАС» уже разработало и протестировало. В планах на 2025 год — разработка и тестирование еще не менее 20. Предполагается, что к 2030 году их число должно достичь уже 200. Беспилотники эффективно применяются в аграрном секторе, лесном хозяйстве и на стройке.
Как рассказали в ГТЛК, к социально значимым сценариям применения беспилотников относятся поисковые операции по спасению людей. Беспилотники сокращают время на поиски, при этом шансы на спасение жизни увеличиваются.
Беспилотные авиационные системы показали свою эффективность и при доставке малогабаритных грузов. Затраты на доставку уменьшаются более чем в 2 раза, а доставка грузов осуществляется примерно в 6 раз быстрее.
Еще одна сфера применения БАС — мониторинг несанкционированных свалок. Кроме этого, с помощью дронов можно осуществлять регулярный контроль территорий мусорных полигонов, направленный на предотвращение любой угрозы экологии.
«Главная проблема рынка БАС — это отсутствие заказов», — сказал Алексей Варятченко. Компания «БАС» предлагает услуги, исходя из стоимости беспилотника. Однако данная рыночная ниша на сегодняшний день почти не развита.
Аналитики отрасли БАС считают, что услуги по эксплуатации дронов только начинают появляться на российском рынке. Меры поддержки компаний-эксплуатантов нужно расширять. По словам Варятченко, требуется переформатирование государственного гражданского заказа с упором на услуги, которые должны стать определяющим фактором и в производственном сегменте БАС. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо сохранить и развивать такую меру поддержки, как льготный лизинг. Для отработки и расчета стоимости услуг, приемлемой для заказчика и эксплуатанта, нужно время. На протяжении всего этого периода эксплуатанту требуется поддержка.