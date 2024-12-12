Поддержка эксплуатантов расширит области использования БАС

Аналитики отрасли БАС считают, что услуги по эксплуатации дронов только начинают появляться на российском рынке. Меры поддержки компаний-эксплуатантов нужно расширять. По словам Варятченко, требуется переформатирование государственного гражданского заказа с упором на услуги, которые должны стать определяющим фактором и в производственном сегменте БАС. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо сохранить и развивать такую меру поддержки, как льготный лизинг. Для отработки и расчета стоимости услуг, приемлемой для заказчика и эксплуатанта, нужно время. На протяжении всего этого периода эксплуатанту требуется поддержка.