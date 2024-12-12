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Posted 12 декабря, 13:10

Published 12 декабря, 13:10

Modified 12 декабря, 13:12

Updated 12 декабря, 13:12

Почему кошке может понадобиться переход на влажное питание?

Почему кошке может понадобиться переход на влажное питание?

12 декабря 2024, 13:10
Фото: 1MI. Почему кошке может понадобиться переход на влажное питание?
Не всегда сухой корм — лучший выбор для питомца. Разбираемся, в каких ситуациях влажное питание становится оптимальным вариантом для здоровья и настроения вашего пушистого друга.

Вопрос о выборе между сухим и влажным кормом волнует многих владельцев кошек. Оба варианта имеют свои плюсы, но иногда влажное питание — это не просто предпочтение, а необходимость. Какие причины могут подтолкнуть к такому переходу, как правильно его организовать и почему это важно для здоровья питомца — рассказываем в этой статье.

Когда стоит задуматься о влажном корме?

У кошек, как у представителей семейства кошачьих, есть природная особенность — они пьют крайне мало воды. Это связано с тем, что их предки жили в засушливых регионах, где источники воды были редки. Поэтому получение влаги через еду для них жизненно важно. Влажное питание помогает решить сразу несколько задач: обеспечить питомца водой, снизить риск мочекаменной болезни и улучшить общее самочувствие.

Когда стоит задуматься о влажном корме?Когда стоит задуматься о влажном корме?
Когда стоит задуматься о влажном корме?. Фото: Изображение Midjourney

Если кошка не пьет — это не нормально

Многие владельцы замечают, что их питомец практически не подходит к миске с водой. Такая привычка действительно может быть особенностью, но дефицит жидкости часто становится причиной серьезных проблем, например, заболеваний мочевыводящих путей.

— Если кошка потребляет мало жидкости, важно искать альтернативные способы обеспечить ее организм водой. Влажное питание в этом случае — оптимальный выход, — эксперты PetShop.

Попробуйте следующие приемы:

  1. Размещение воды в разных частях дома: миски можно поставить в самых неожиданных местах — на полках или подоконниках, чтобы стимулировать интерес кошки.
  2. Использование питьевых фонтанчиков: текущая вода часто вызывает у кошек больше доверия, чем стоячая в миске.

Если же эти методы не помогают, полностью перевести питомца на влажное питание — это не просто рекомендация, а жизненная необходимость.

Если кошка не пьет — это не нормальноЕсли кошка не пьет — это не нормально
Если кошка не пьет — это не нормально. Фото: Изображение Midjourney

Привередливость — это не просто каприз

Иногда владельцы сталкиваются с тем, что кошка отказывается от сухого корма. Проблема может заключаться не в характере, а в объективных причинах, таких как:

  • проблемы с зубами;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта;
  • аллергия на определенные ингредиенты в составе корма.

Когда кошка регулярно недоедает, она не получает важных витаминов и минералов, что может привести к болезням внутренних органов или даже костей.

— Перевод на влажное питание помогает решить проблему. Оно легче усваивается и обеспечивает организм питомца всеми необходимыми элементами, — советуют эксперты в таких случаях.

 

Привередливость — это не просто капризПривередливость — это не просто каприз
Привередливость — это не просто каприз. Фото: Изображение Midjourney

Котятам и пожилым кошкам лучше подойдет влажный корм

Для самых юных и возрастных питомцев сухие гранулы могут стать настоящей проблемой. Молочные зубы у котят и ослабленные десны у пожилых кошек затрудняют пережевывание твердого корма.

  • Котята: даже корма с маленькими гранулами могут быть сложными для пережевывания. Это приводит к тому, что малыш ест меньше, чем необходимо, что сказывается на росте и развитии.
  • Пожилые кошки: возрастные проблемы с зубами и деснами часто вынуждают питомцев отказываться от пищи, что чревато потерей веса и ухудшением здоровья.

Влажное питание в обоих случаях помогает избежать проблем, обеспечивая питомцев всем необходимым.

Ранее эксперты рассказали, почему кошки любят спать с хозяевами.

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Живая природа#Все материалы авторов#Кошки#Питомцы#Кошка#Питомец#КЦ#Домашние питомцы
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