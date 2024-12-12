Почему кошке может понадобиться переход на влажное питание?

Вопрос о выборе между сухим и влажным кормом волнует многих владельцев кошек. Оба варианта имеют свои плюсы, но иногда влажное питание — это не просто предпочтение, а необходимость. Какие причины могут подтолкнуть к такому переходу, как правильно его организовать и почему это важно для здоровья питомца — рассказываем в этой статье.