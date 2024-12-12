Охотник в Башкирии незаконно убил восемь куниц

Теперь нарушителю грозит штраф до пятисот тысяч рублей или в размере его заработной платы за период до двух лет, его могут отправить на исправительные работы на срок до двух лет, и даже лишить свободы на срок до двух лет.



Напомним, куница красуется на гербе Уфы. Говорят, куница ценится тем, что ее мех износостойкий, гипоаллергенный и к тому же один из самых теплых. Раньше на Руси куний мех признавался за валюту, им расплачивались наравне с золотом. В Башкирии, по разным оценкам, обитает около 4,5 тысяч куниц.