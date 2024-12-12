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Posted 12 декабря, 08:16

Published 12 декабря, 08:16

Modified 12 декабря, 08:18

Updated 12 декабря, 08:18

Охотник в Башкирии незаконно убил восемь куниц

Охотник в Башкирии незаконно убил восемь куниц

12 декабря 2024, 08:16
Фото: Пресс-служба МВД по РБ.
Ему дали разрешение на отлов всего двух, сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе МВД по республике.

55-летнему охотнику из Мраково дали разрешение выловить пару куниц, однако он в пять раз превысил установленный лимит. Таким образом, восемь куниц были убиты без разрешения. Причина такого поведения охотника не известна, то ли аппетит разыгрался, то ли решил деньги выручить от продажи добытого. Если смотреть по объявлениям в интернете, то за одну шкуру куницы дают от 2 до 4 тысяч рублей.

Полиция обнаружила у браконьера 10 шкурок животных, три тушки и два капкана в лесу. Ущерб от незаконной охоты в Гафурийском районе оценили почти в 50 тысяч рублей. А это по законодательству особо крупный размер. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконную охоту.

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Теперь нарушителю грозит штраф до пятисот тысяч рублей или в размере его заработной платы за период до двух лет, его могут отправить на исправительные работы на срок до двух лет, и даже лишить свободы на срок до двух лет.

Напомним, куница красуется на гербе Уфы. Говорят, куница ценится тем, что ее мех износостойкий, гипоаллергенный и к тому же один из самых теплых. Раньше на Руси куний мех признавался за валюту, им расплачивались наравне с золотом. В Башкирии, по разным оценкам, обитает около 4,5 тысяч куниц.

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