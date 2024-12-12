Один «Доширак» от мышей и крыс: простой способ избавиться от грызунов на всю зиму

Posted 12 декабря, 14:00
Published 12 декабря, 14:00
Modified 12 декабря, 14:00
Updated 12 декабря, 14:00
Зимой мыши и крысы активно заселяют дома, погреба и хозяйственные постройки, нанося значительный ущерб. Их проблемы с едой и жилищем вынуждают искать эффективные методы борьбы. Многие привыкли к химическим средствам и ловушкам, но существует простое и недорогое решение, которое гарантированно даст результат.
Для того чтобы сделать эффективную ловушку, понадобится всего несколько простых ингредиентов:
Эти продукты легко найти на полке в магазине и в большинстве хозяйств. Всё, что нужно сделать — измельчить лапшу до состояния мелкой крошки, а затем смешать её с цементом или гипсом и семечками.
Этот состав помещается в пластиковые пакетики, которые завязываются и прокалываются ножом, чтобы из них могли выходить запахи. Мыши привлекает не только запах еды, но и смесь ингредиентов, которую они с радостью попробуют.
— Грызунов привлекает запах продуктов, и они с удовольствием съедают смесь. Однако цемент, попавший в их желудок, вызывает опасное для здоровья отравление, которое приводит к их гибели, — утверждает автор канала «Советы биолога Progress Way».
Стоит отметить, что такой метод не только эффективен, но и безопасен для людей и домашних животных. Пакетики с смесью можно разместить в местах, где часто появляются мыши, например, в углах или возле мест их возможного входа в дом. Важно, чтобы пакеты не промокли, так как влага может привести к преждевременному затвердению гипса.
Этот метод имеет немало преимуществ: он прост, дешев и работает на длительный срок. Уже через пару недель после установки ловушек вы заметите снижение численности грызунов. Важно помнить, что за одну зиму можно несколько раз обновлять эти ловушки, если вредителей всё-таки остается много.
Рецепт доступен и не требует значительных затрат. Пакет лапши «Доширак» стоит около 20 рублей, а гипс или цемент можно найти в хозяйственном магазине за несколько рублей. Таким образом, стоимость борьбы с грызунами минимальна, а эффект может быть видим уже через 1-2 недели.
Такой метод особенно подходит для дачников и владельцев загородных домов, где можно использовать ловушки в различных местах на участке и в хозяйственных постройках. Не стоит переживать, что запах будет невыносимым — наоборот, запах пищи привлекает мышей, а вот цемент или гипс они уже не смогут переварить.
Ранее пользователи c Reddit рассказали о своих методах борьбы с мышами.