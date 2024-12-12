Один «Доширак» от мышей и крыс: простой способ избавиться от грызунов на всю зиму

Стоит отметить, что такой метод не только эффективен, но и безопасен для людей и домашних животных. Пакетики с смесью можно разместить в местах, где часто появляются мыши, например, в углах или возле мест их возможного входа в дом. Важно, чтобы пакеты не промокли, так как влага может привести к преждевременному затвердению гипса.