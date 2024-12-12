Новый выпуск редакции LIFE doc посвящен отношениям России и ОАЭ

Posted 12 декабря, 12:48
Published 12 декабря, 12:48
Modified 12 декабря, 12:50
Updated 12 декабря, 12:50
Зрители смогут узнать об экономических, культурных и технологических связях между двумя странами. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
ОАЭ — молодое государство, которому чуть больше полувека. СССР установил с ним дипломатические отношения в 1971 году, сразу после его основания. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран. Товарооборот между государствами превышает 11 миллиардов долларов.
По мнению востоковеда, академического руководителя НИУ ВШЭ Эльмиры Имамкулиевой, ОАЭ представляют собой уникальный пример деколонизации мирового порядка. За несколько десятилетий из никому не известной страны они превратились в крупный торговый, культурный и технологический центр мира.
Наджибулло Джаббори, представитель Российского экспортного центра в ОАЭ, подчеркнул, что даже в условиях политического давления со стороны других стран, Объединённые Арабские Эмираты продолжают активно сотрудничать с Россией в различных сферах.
Один из ярких примеров сотрудничества — совместный проект по развитию хоккея в ОАЭ. Андрей Кавказский, представитель Министерства международных связей РФ, отметил, что Дубай и ОАЭ становятся перспективной международной площадкой, где Россия играет ключевую роль. Он также добавил, что важно вовлекать местное население в этот вид спорта.
Культурный обмен также занимает важное место в отношениях между Россией и ОАЭ. Новый выпуск рассказывает о проектах культурного обмена, в частности, об участии России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже.
Обе страны делают ставку на развитие технологий и сотрудничество в космической отрасли. Как отметила Эльмира Имамкулиева, ОАЭ инвестируют в технологии будущего, и сотрудничество с этой страной является перспективным.
В основе успешного взаимодействия России и ОАЭ лежат три лежит сотрудничество в таких направлениях, как туризм, технологии и уважение к культуре друг друга.