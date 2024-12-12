Новый выпуск редакции LIFE doc посвящен отношениям России и ОАЭ

Один из ярких примеров сотрудничества — совместный проект по развитию хоккея в ОАЭ. Андрей Кавказский, представитель Министерства международных связей РФ, отметил, что Дубай и ОАЭ становятся перспективной международной площадкой, где Россия играет ключевую роль. Он также добавил, что важно вовлекать местное население в этот вид спорта.