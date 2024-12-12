Новую деревню построят для аграриев в Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, дождливое лето в Башкирии сильно ударило по сельскому хозяйству в республике. Ливни в июле и августе 2024 года переувлажнили почву и подорвали финансовую стабильность местных аграриев. Пришлось вмешаться Москве: аграриям Башкирии выделили ₽33 млн на компенсации затрат на сельхозстрахование в областях растениеводства, животноводства и рыбоводства.