Новую деревню построят для аграриев в Башкирии

Posted 12 декабря, 09:18
Published 12 декабря, 09:18
Modified 12 декабря, 09:45
Updated 12 декабря, 09:45
Башкортостан продолжает развивать сельское хозяйство, внедряя современные технологии, увеличивая производительность и разнообразие сельскохозяйственной продукции. Главными направлениями сельского хозяйства в Башкирии остаются животноводство и растениеводство.
Глава республики заявил, что важно создать комфортные условий для работников агросектора: группа компаний «Таврос» построит целую деревню для своих работников — сотню жилых домов. Это должно стать примером для передовых компаний республики, отметил Хабиров.
Также Хабиров поручил минсельхозу Башкирии принять активное участие в университетской программе племенных хозяйств. Племенное разведение занимает важное место в аграрной деятельности республики, включая в себя программы по селекции и улучшению генетики домашних животных. Это обеспечивает высокое качество продукции и конкурентоспособность на рынке.
Как ранее сообщал Mkset, дождливое лето в Башкирии сильно ударило по сельскому хозяйству в республике. Ливни в июле и августе 2024 года переувлажнили почву и подорвали финансовую стабильность местных аграриев. Пришлось вмешаться Москве: аграриям Башкирии выделили ₽33 млн на компенсации затрат на сельхозстрахование в областях растениеводства, животноводства и рыбоводства.