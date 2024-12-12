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Posted 12 декабря, 09:18

Published 12 декабря, 09:18

Modified 12 декабря, 09:45

Updated 12 декабря, 09:45

Новую деревню построят для аграриев в Башкирии

Новую деревню построят для аграриев в Башкирии

12 декабря 2024, 09:18
Фото: 1MI.
В Чишминском районе построят целую деревню для работников агросектора, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время оглашения Послания Госсобранию в четверг, 12 декабря.

Башкортостан продолжает развивать сельское хозяйство, внедряя современные технологии, увеличивая производительность и разнообразие сельскохозяйственной продукции. Главными направлениями сельского хозяйства в Башкирии остаются животноводство и растениеводство.

Глава республики заявил, что важно создать комфортные условий для работников агросектора: группа компаний «Таврос» построит целую деревню для своих работников — сотню жилых домов. Это должно стать примером для передовых компаний республики, отметил Хабиров.

Также Хабиров поручил минсельхозу Башкирии принять активное участие в университетской программе племенных хозяйств. Племенное разведение занимает важное место в аграрной деятельности республики, включая в себя программы по селекции и улучшению генетики домашних животных. Это обеспечивает высокое качество продукции и конкурентоспособность на рынке.

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Как ранее сообщал Mkset, дождливое лето в Башкирии сильно ударило по сельскому хозяйству в республике. Ливни в июле и августе 2024 года переувлажнили почву и подорвали финансовую стабильность местных аграриев. Пришлось вмешаться Москве: аграриям Башкирии выделили ₽33 млн на компенсации затрат на сельхозстрахование в областях растениеводства, животноводства и рыбоводства.

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