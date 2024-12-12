Новогодний декор за три копейки: создаем волшебство своими руками

Posted 12 декабря, 14:51
Published 12 декабря, 14:51
Modified 12 декабря, 14:53
Updated 12 декабря, 14:53
Когда приближается декабрь, все начинают задумываться о том, как украсить свой дом к праздникам. Оказывается, не нужно тратить огромные суммы на готовый декор.
— Мы дали суперидеи, как за три копейки украсить дом, чтобы все ахнули, — утверждает блогер Лада Пожар.
Достаточно немного фантазии, недорогих материалов и желания сотворить уют своими руками. Вот несколько идей для тех, кто хочет удивить гостей и близких без лишних затрат.
Гирлянда-штора — один из самых простых способов создать уютную атмосферу. На рынке или в интернет-магазинах можно найти такие варианты за 500–600 рублей. Выбирайте модели с небольшими звездами и месяцами: они будут напоминать о зимней сказке.
Чтобы повесить такую гирлянду, вам не понадобится сложных приспособлений. Как отмечает блогер:
— Просто закрепите гирлянду на штанге для ванной, и все будет держаться идеально, — утверждает блогер.
Это не только удобно, но и позволит избежать дырок в стенах или использования скотча, который может оставить следы.
Для следующего DIY-проекта вам понадобятся стеклянные банки (можно взять обычные заготовки для консервации или декоративные из магазина), гирлянды на батарейках и еловые веточки.
Как собрать светильник:
Этот простой декор выглядит как магазинный товар, но обойдется вам максимум в 100 рублей за банку.
Если у вас дома есть декантер для вина, который временно не используется по назначению, он легко станет декоративной вазой. Поставьте внутрь несколько веточек, добавьте бант или небольшую гирлянду. Лада Пожар делится: «Соберите батарейки вместе, а сверху прикройте все бантом, чтобы скрыть провода».
Такая композиция подойдет для украшения рабочего стола или кухонной зоны, добавив нотку изысканности вашему интерьеру.
Небольшие бантики, которые можно найти в магазинах фиксированных цен за 50 рублей за упаковку, отлично подойдут для украшения елки, лестничных перил или декоративных столбов в комнате.
— Расправьте гирлянду или украшение, чтобы оно стало пушистым и выглядело дороже, — рекомендует Лада.
Ранее эксперты рассказали, какие рождественские украшения угрожают жизни ваших животных.