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Posted 12 декабря, 14:51

Published 12 декабря, 14:51

Modified 12 декабря, 14:53

Updated 12 декабря, 14:53

Новогодний декор за три копейки: создаем волшебство своими руками

Новогодний декор за три копейки: создаем волшебство своими руками

12 декабря 2024, 14:51
Фото: 1MI. Новогодний декор за три копейки: создаем волшебство своими руками
Хотите превратить свой дом в сказку, потратив минимум денег? Узнайте, как обычные вещи могут стать основой для стильного и уютного новогоднего оформления, от которого ваши гости ахнут. Блогер Лада Пожар делится лайфхаками, которые помогут создать атмосферу праздника быстро и бюджетно.

Когда приближается декабрь, все начинают задумываться о том, как украсить свой дом к праздникам. Оказывается, не нужно тратить огромные суммы на готовый декор.

— Мы дали суперидеи, как за три копейки украсить дом, чтобы все ахнули, — утверждает блогер Лада Пожар.

Достаточно немного фантазии, недорогих материалов и желания сотворить уют своими руками. Вот несколько идей для тех, кто хочет удивить гостей и близких без лишних затрат.

Идея 1: Гирлянда-штора для эффектного освещения

Гирлянда-штора — один из самых простых способов создать уютную атмосферу. На рынке или в интернет-магазинах можно найти такие варианты за 500–600 рублей. Выбирайте модели с небольшими звездами и месяцами: они будут напоминать о зимней сказке.

Чтобы повесить такую гирлянду, вам не понадобится сложных приспособлений. Как отмечает блогер:

— Просто закрепите гирлянду на штанге для ванной, и все будет держаться идеально, — утверждает блогер.

Это не только удобно, но и позволит избежать дырок в стенах или использования скотча, который может оставить следы.

Идея 1: Гирлянда-штора для эффектного освещенияИдея 1: Гирлянда-штора для эффектного освещения
Идея 1: Гирлянда-штора для эффектного освещения. Фото: Лада Пожар

Идея 2: Банки-подсвечники с зелеными веточками

Для следующего DIY-проекта вам понадобятся стеклянные банки (можно взять обычные заготовки для консервации или декоративные из магазина), гирлянды на батарейках и еловые веточки.

Как собрать светильник:

  1. Поместите внутрь банки веточку ели или пихты. Если живых веток нет, подойдут и сухоцветы.
  2. Добавьте внутрь маленькую гирлянду.
  3. Закройте банку и установите ее на подоконник или праздничный стол.

Этот простой декор выглядит как магазинный товар, но обойдется вам максимум в 100 рублей за банку.

Идея 2: Банки-светильники с зелеными веточкамиИдея 2: Банки-светильники с зелеными веточками
Идея 2: Банки-светильники с зелеными веточками. Фото: Лада Пожар

Идея 3: Декантер вместо вазы

Если у вас дома есть декантер для вина, который временно не используется по назначению, он легко станет декоративной вазой. Поставьте внутрь несколько веточек, добавьте бант или небольшую гирлянду. Лада Пожар делится: «Соберите батарейки вместе, а сверху прикройте все бантом, чтобы скрыть провода».

Такая композиция подойдет для украшения рабочего стола или кухонной зоны, добавив нотку изысканности вашему интерьеру.

Идея 3: Декантер вместо вазыИдея 3: Декантер вместо вазы
Идея 3: Декантер вместо вазы. Фото: Лада Пожар

Идея 4: Украшение елки и столбов бантиками

Небольшие бантики, которые можно найти в магазинах фиксированных цен за 50 рублей за упаковку, отлично подойдут для украшения елки, лестничных перил или декоративных столбов в комнате.

— Расправьте гирлянду или украшение, чтобы оно стало пушистым и выглядело дороже, — рекомендует Лада.
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