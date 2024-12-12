Новогодний декор за три копейки: создаем волшебство своими руками

Если у вас дома есть декантер для вина, который временно не используется по назначению, он легко станет декоративной вазой. Поставьте внутрь несколько веточек, добавьте бант или небольшую гирлянду. Лада Пожар делится: «Соберите батарейки вместе, а сверху прикройте все бантом, чтобы скрыть провода».