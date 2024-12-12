Горе-любовника пришлось спасать в Уфе

Поздней ночью уфимец решил совершить побег из квартиры в лучших традициях фильмов про неверных супругов — мужчина соорудил веревку из постельного белья и пытался спуститься по ней с седьмого этажа. Горе-тарзану даже удалось преодолеть один пролет, однако затем самодельная веревка подвела окнолаза, и мужчина сорвался, упав на крышу гаража.