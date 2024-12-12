Горе-любовника пришлось спасать в Уфе

Posted 12 декабря, 11:17
Published 12 декабря, 11:17
Modified 12 декабря, 11:32
Updated 12 декабря, 11:32
Поздней ночью уфимец решил совершить побег из квартиры в лучших традициях фильмов про неверных супругов — мужчина соорудил веревку из постельного белья и пытался спуститься по ней с седьмого этажа. Горе-тарзану даже удалось преодолеть один пролет, однако затем самодельная веревка подвела окнолаза, и мужчина сорвался, упав на крышу гаража.
Прибывшие на место спасатели спустили уфимца с козырька уже более безопасным способом и передали мужчину медикам для госпитализации. Рассказать о мотивах нетипичного выхода из квартиры, уфимец был не в состоянии.
Ранее Mkset сообщил, что житель Башкирии отправился в тюрьму на 15 лет — мужчин сжег собственный дом вместе со своей любовницей.