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Posted 12 декабря, 11:17

Published 12 декабря, 11:17

Modified 12 декабря, 11:32

Updated 12 декабря, 11:32

Уфимец упал с седьмого этажа и выжил

Горе-любовника пришлось спасать в Уфе

12 декабря 2024, 11:17
Фото: Управления гражданской защиты Уфы.

Уфимец упал с седьмого этажа и выжил

Уфимец упал при попытке спуститься с окна седьмого этажа на веревке из простыней, сообщило уфимское управление гражданской защиты в четверг, 12 ноября.

Поздней ночью уфимец решил совершить побег из квартиры в лучших традициях фильмов про неверных супругов — мужчина соорудил веревку из постельного белья и пытался спуститься по ней с седьмого этажа. Горе-тарзану даже удалось преодолеть один пролет, однако затем самодельная веревка подвела окнолаза, и мужчина сорвался, упав на крышу гаража.

Прибывшие на место спасатели спустили уфимца с козырька уже более безопасным способом и передали мужчину медикам для госпитализации. Рассказать о мотивах нетипичного выхода из квартиры, уфимец был не в состоянии.

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