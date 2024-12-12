Куда сходить в Уфе за новогодним настроением

Posted 12 декабря, 18:51
Published 12 декабря, 18:51
Modified 12 декабря, 21:01
Updated 12 декабря, 21:01
Сквер в районе фонтана «Семь Девушек» получил новогоднюю иллюминацию. Теперь в этом знаковом для горожан и гостей башкирской столицы месте можно полноценно погрузиться в атмосферу наступающих праздников, а также сделать множество красивых кадров.
Между тем новогодним настроением можно зарядиться также благодаря кинолентам и постановкам в праздничной тематике.
Так, в афише городских кинотеатров:
Тем временем на сценах театрах Уфы:
Музей истории «Башавтотранс» открыл выставку советских новогодних плакатов (0+). Она проходит в здании Управления предприятия по Карла Маркса, 30. Работает экспозиция с 9:00 до 17:00 по рабочим дням. Вход — свободный.