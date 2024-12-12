Куда сходить в Уфе за новогодним настроением

Сквер в районе фонтана «Семь Девушек» получил новогоднюю иллюминацию. Теперь в этом знаковом для горожан и гостей башкирской столицы месте можно полноценно погрузиться в атмосферу наступающих праздников, а также сделать множество красивых кадров.