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Posted 12 декабря, 18:51

Published 12 декабря, 18:51

Modified 12 декабря, 21:01

Updated 12 декабря, 21:01

Скверы Уфы подготовили к Новому году

Куда сходить в Уфе за новогодним настроением

12 декабря 2024, 18:51
Фото: Город Уфа / Telegram.

Скверы Уфы подготовили к Новому году

Главный праздник зимы уже на носу, а настроение совсем не праздничное? Рассказываем, в каких местах башкирской столицы можно зарядиться новогодним настроением или поддержать ощущение приближающегося торжества.

Новогодний Театральный сквер

Сквер в районе фонтана «Семь Девушек» получил новогоднюю иллюминацию. Теперь в этом знаковом для горожан и гостей башкирской столицы месте можно полноценно погрузиться в атмосферу наступающих праздников, а также сделать множество красивых кадров.

Фото: Город Уфа / Telegram

Кино и театры

Между тем новогодним настроением можно зарядиться также благодаря кинолентам и постановкам в праздничной тематике.

Так, в афише городских кинотеатров:

  • «Звёзды в Сибири» (комедия, 16+);
  • «Три кота. Зимние каникулы» (мультфильм, 0+);
  • «Баба Яга спасает Новый год» (семейный, 6+);
  • «Ёлки-11» (комедия, 6+).

Тем временем на сценах театрах Уфы:

  • балет «Щелкунчик» (0+);
  • спектакль по пьесе Островского «Не в свои сани не садись» (12+);
  • детский спектакль «Щенки спасатели: Вперёд, в Новый год!» (0+);
  • спектакль «Снежный вальс» (12+);
  • ледовое шоу «Золушка» (0+);
  • детский спектакль «Фикси-шоу. Деды Морозы существуют» (0+);
  • детский спектакль «Три Кота: Новогодний хит» (0+).

Выставка новогодних плакатов

Музей истории «Башавтотранс» открыл выставку советских новогодних плакатов (0+). Она проходит в здании Управления предприятия по Карла Маркса, 30. Работает экспозиция с 9:00 до 17:00 по рабочим дням. Вход — свободный.

Новый год в Уфе: полная афиша праздника
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал полную афишу новогодних мероприятий в Уфе.

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