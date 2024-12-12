Как положить линолеум: хитрости, которые знают только финские строители

Перед тем как начать работу, важно понимать, что не каждый линолеум идеально ложится на пол. Во-первых, для качественной укладки понадобится материал, который не имеет «дефектов» в виде волн. Во-вторых, многое зависит от метода укладки и инструмента. Но вот что важно: линолеум — это не просто покрытие, это искусство! И если вам нужно получить идеально ровный пол, соблюдение нескольких правил будет обязательным.