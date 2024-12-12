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Posted 12 декабря, 09:46

Published 12 декабря, 09:46

Modified 12 декабря, 09:48

Updated 12 декабря, 09:48

Как положить линолеум без волн и стыков: хитрости, которые знают только финские строители

Как положить линолеум: хитрости, которые знают только финские строители

12 декабря 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney. Как положить линолеум без волн и стыков: хитрости, которые знают только финские строители
Не стоит спорить: линолеум — это одно из лучших решений при ремонте дома, которое до сих пор остаётся актуальным. Но все часто сталкиваются с проблемой волнистого покрытия и неэстетичных стыков. Как же добиться идеальной поверхности пола?

Владимир Рябов, автор канала «Стеклянная сказка», делится своими методами, которые позволят вам уложить линолеум так, чтобы даже не профессионалы могли не отличить его от дорогого ламината.

Подготовка к укладке линолеума: что нужно знать перед началом работы

Перед тем как начать работу, важно понимать, что не каждый линолеум идеально ложится на пол. Во-первых, для качественной укладки понадобится материал, который не имеет «дефектов» в виде волн. Во-вторых, многое зависит от метода укладки и инструмента. Но вот что важно: линолеум — это не просто покрытие, это искусство! И если вам нужно получить идеально ровный пол, соблюдение нескольких правил будет обязательным.

Что нужно для работы

Для начала необходимо подготовить линолеум. Он должен вылежаться пару дней, чтобы материал мог растянуться и приспособиться к комнатным условиям. Важно не торопиться с укладкой, особенно если он укладывается в условиях, где возможны перепады температуры или влажности.

— Самое главное, на что стоит обратить внимание, — это материал, на который будет укладываться линолеум. Чем качественнее поверхность, тем легче будет достичь нужного результата. Для этого вам подойдёт обычная фанера, плитка или бетон. Укладка на деревянное покрытие требует особого внимания, так как дерево дышит, что может повлиять на укладку покрытия, — советует Владимир.
Что нужно для работыЧто нужно для работы
Что нужно для работы. Фото: Изображение Midjourney

Технология укладки линолеума без волн: секреты финнов

Вот что делают профессиональные строители в Финляндии, чтобы избежать волн и неровностей: они используют специальную ленту, которая пропитана двумя видами клея. Одна сторона этой ленты идеально приклеивается к полу, обеспечивая прочную основу, а другая — к ковролину или линолеуму, обеспечивая идеальное прилегание.

Этапы укладки: пошаговый процесс от профессионалов

  1. Подготовка покрытия: перед укладкой линолеума его нужно немного подрезать по размеру, оставив по 10 мм на каждом краю. Это нужно для того, чтобы в первые дни материал мог слегка растянуться и не упёрся в стену.
  2. Наносим клеевую ленту: после того как линолеум немного отлежится, его нужно снова смотать и приступить к укладке клеевой ленты по периметру комнаты. Лента наносится таким образом, чтобы клеевая сторона контактировала с полом, а противоположная — с линолеумом. Это важный шаг, ведь даже если вы приклеите линолеум, он всё равно может начаться «двигаться» через пару дней, если лента не была правильно нанесена.
  3. Растягиваем материал: после того как лента наклеена, линолеум раскатывается и аккуратно приклеивается к поверхности. Важно это делать поэтапно: сначала приклеивается одна сторона, затем линолеум аккуратно растягивается и приклеивается по всей длине, пока не будет идеальным.

Если у вас есть сомнения, можно применить для дополнительной уверенности холодную сварку для стыков. Но в большинстве случаев, если лента была наклеена правильно, стыки не будут видны, и их даже не будет ощущаться на ощупь.

Технология укладки линолеума без волн: секреты финновТехнология укладки линолеума без волн: секреты финнов
Технология укладки линолеума без волн: секреты финнов. Фото: Изображение Midjourney

Стоимость и доступность материалов

Лента для укладки линолеума или ковролина продается в специализированных магазинах и не представляет собой чего-то труднодоступного. Цена зависит от производителя, но в целом она варьируется от 150 до 300 рублей за погонный метр, в зависимости от качества клея и материала. Чтобы сделать правильный выбор, лучше всего ориентироваться на ленты с разным клеем на обеих сторонах.

Что касается самого линолеума, то цена за квадратный метр может сильно различаться в зависимости от качества. Более дешёвые варианты обойдутся вам в 250-350 рублей за квадрат, а более качественные модели с мармолеумом и каучуковой основой — от 800 рублей за квадрат.

— Секрет финских мастеров не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Использование клеевой ленты для фиксации линолеума — это простое и доступное решение, которое позволяет избежать проблем с неровностями и стыками. Следуя простым шагам, вы можете достичь идеального результата, а ваши полы будут радовать глаз долгие годы, — отметил блогер.
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