Хабиров запретил черство относиться к ветеранам

Поддержка бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, очень важна для их адаптации к мирной жизни. Эти люди пережили сложные испытания, и им нужна помощь не только физически, но и психологически. Меры поддержки помогают ветеранам справляться со стрессом и восстановить свое ментальное состояние.