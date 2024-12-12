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Posted 12 декабря, 06:52

Published 12 декабря, 06:52

Modified 12 декабря, 07:02

Updated 12 декабря, 07:02

Хабиров запретил черство относиться к ветеранам

Хабиров запретил черство относиться к ветеранам

12 декабря 2024, 06:52
Фото: 1MI.
Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил 2025 год в республике Годом поддержки участников СВО и их семей, заявил он во время оглашения Послания Госсобранию в четверг, 12 декабря.

Хабиров отметил, что многие бойцы из Башкирии проявили мужество, получив звания Героя России, в том числе посмертно. В их честь была объявлена минута молчания.

В республике действует более 40 мер поддержки ветеранов СВО, на реализацию которых вложили больше ₽10 миллиардов. Однако важно помочь бойцам влиться в мирную жизнь, для чего будет создана Ассоциация ветеранов СВО.

По задумке, для бойцов будут проводить профессиональные переподготовки и помогать с устройством на работу. Участников СВО планируют привлекать к управленческим и законотворческим делам, отметил Хабиров.

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— В работе с ветеранами не должно быть черствости, формализма и бюрократии, — подчеркнул Хабиров, добавив, что власти должны обеспечить полноценное возвращение ветеранов в мирную жизнь.

Поддержка бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, очень важна для их адаптации к мирной жизни. Эти люди пережили сложные испытания, и им нужна помощь не только физически, но и психологически. Меры поддержки помогают ветеранам справляться со стрессом и восстановить свое ментальное состояние.

Также такая помощь облегчает их возвращение в общество и на работу. Ветеранам могут потребоваться дополнительные навыки или обучение, чтобы найти подходящее занятие. Поддержка государства и общества помогает им преодолевать трудности.

Не менее важна поддержка семей бойцов, ведь они тоже нуждаются во внимании и заботе. Создание стабильной среды для родных помогает ветеранам легче адаптироваться после службы. Меры поддержки не только помогают самих бойцам, но и способствуют укреплению общества.

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Ранее Mkset сообщил, что в Уфе открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО врача из Башкирии.

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