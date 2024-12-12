Хабиров запретил черство относиться к ветеранам

Posted 12 декабря, 06:52
Published 12 декабря, 06:52
Modified 12 декабря, 07:02
Updated 12 декабря, 07:02
Хабиров отметил, что многие бойцы из Башкирии проявили мужество, получив звания Героя России, в том числе посмертно. В их честь была объявлена минута молчания.
В республике действует более 40 мер поддержки ветеранов СВО, на реализацию которых вложили больше ₽10 миллиардов. Однако важно помочь бойцам влиться в мирную жизнь, для чего будет создана Ассоциация ветеранов СВО.
По задумке, для бойцов будут проводить профессиональные переподготовки и помогать с устройством на работу. Участников СВО планируют привлекать к управленческим и законотворческим делам, отметил Хабиров.
— В работе с ветеранами не должно быть черствости, формализма и бюрократии, — подчеркнул Хабиров, добавив, что власти должны обеспечить полноценное возвращение ветеранов в мирную жизнь.
Поддержка бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, очень важна для их адаптации к мирной жизни. Эти люди пережили сложные испытания, и им нужна помощь не только физически, но и психологически. Меры поддержки помогают ветеранам справляться со стрессом и восстановить свое ментальное состояние.
Также такая помощь облегчает их возвращение в общество и на работу. Ветеранам могут потребоваться дополнительные навыки или обучение, чтобы найти подходящее занятие. Поддержка государства и общества помогает им преодолевать трудности.
Не менее важна поддержка семей бойцов, ведь они тоже нуждаются во внимании и заботе. Создание стабильной среды для родных помогает ветеранам легче адаптироваться после службы. Меры поддержки не только помогают самих бойцам, но и способствуют укреплению общества.
Ранее Mkset сообщил, что в Уфе открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО врача из Башкирии.