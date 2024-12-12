Хабиров преобразит столицу Башкортостана

Posted 12 декабря, 07:40
Published 12 декабря, 07:40
Modified 12 декабря, 08:03
Updated 12 декабря, 08:03
В 2024 году в Башкортостане благоустроено 123 общественных пространства, а на 2025 год запланировано благоустройство ещё 94 территорий. Особое внимание Хабиров уделил Уфе, которая в этом году отметила своё 450-летие. Город преобразился новыми площадями, парками и значимыми социальными объектами.
— Уфа — это лицо всей республики, и она должна становиться лучше и комфортнее с каждым годом, — подчеркнул Хабиров, поделившись планами по благоустройству столицы.
В 2025 году власти планируют обновить парк имени Ленина, а также установить памятник одному из самых выдающихся руководителей Башкирии — Мидхату Шакирову. Отреставрируют и памятник Салавату Юлаеву — Хабиров назвал «священной обязанностью» сохранение главного символа Башкирии.
Кроме того, в парке Лесоводов планируют открыть зоопарк, который так давно просят уфимцы, а также продолжат программу «Башкирские дворики».
Хабиров попросил муниципальных глав и депутатов уделить особое внимание и контроль над проектами благоустройства Башкирии.
Мидхат Закирович Шакиров (1922–2003) — советский и российский государственный деятель, который занимал несколько ключевых постов в управлении Башкирской АССР и Российской Федерации. Он стал одним из первых татар-башкирских руководителей, оказавших значительное влияние на развитие республики.