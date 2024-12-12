Хабиров преобразит столицу Башкортостана

В 2024 году в Башкортостане благоустроено 123 общественных пространства, а на 2025 год запланировано благоустройство ещё 94 территорий. Особое внимание Хабиров уделил Уфе, которая в этом году отметила своё 450-летие. Город преобразился новыми площадями, парками и значимыми социальными объектами.