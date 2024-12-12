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Posted 12 декабря, 07:40

Published 12 декабря, 07:40

Modified 12 декабря, 08:03

Updated 12 декабря, 08:03

Хабиров преобразит столицу Башкортостана

Хабиров преобразит столицу Башкортостана

12 декабря 2024, 07:40
Фото: 1MI.
Глава региона рассказал о планах по преображению Уфы во время оглашения Послания Госсобранию в четверг, 12 декабря.

В 2024 году в Башкортостане благоустроено 123 общественных пространства, а на 2025 год запланировано благоустройство ещё 94 территорий. Особое внимание Хабиров уделил Уфе, которая в этом году отметила своё 450-летие. Город преобразился новыми площадями, парками и значимыми социальными объектами.

— Уфа — это лицо всей республики, и она должна становиться лучше и комфортнее с каждым годом, — подчеркнул Хабиров, поделившись планами по благоустройству столицы.
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В 2025 году власти планируют обновить парк имени Ленина, а также установить памятник одному из самых выдающихся руководителей Башкирии — Мидхату Шакирову. Отреставрируют и памятник Салавату Юлаеву — Хабиров назвал «священной обязанностью» сохранение главного символа Башкирии.

Кроме того, в парке Лесоводов планируют открыть зоопарк, который так давно просят уфимцы, а также продолжат программу «Башкирские дворики».

Хабиров попросил муниципальных глав и депутатов уделить особое внимание и контроль над проектами благоустройства Башкирии.

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Мидхат Закирович Шакиров (1922–2003) — советский и российский государственный деятель, который занимал несколько ключевых постов в управлении Башкирской АССР и Российской Федерации. Он стал одним из первых татар-башкирских руководителей, оказавших значительное влияние на развитие республики.

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