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Posted 12 декабря, 19:45

Published 12 декабря, 19:45

Modified 12 декабря, 20:25

Updated 12 декабря, 20:25

Первый бал «шаймуратовцев» прошёл в Уфе

Хабиров показал молодую элиту Башкирии

12 декабря 2024, 19:45
Фото: mkset.ru.

Первый бал «шаймуратовцев» прошёл в Уфе

Сюжет
Радий Хабиров
Про зарождение новой традиции Башкортостана рассказал у себя в соцсетях глава региона Радий Хабиров в четверг, 12 декабря.

В городе впервые был проведён бал среди учеников классов имени генерала Шаймуратова. Видеоотчёт о прошедшем торжестве Радий Хабиров опубликовал на личных страницах.

Мероприятие он описал как «грандиозное, яркое и красивое», а также пообещал проводить их ежегодно. Причём география расширится с одной только Уфы до других городов и районов Башкортостана.

Напомним, в Башкирии к концу 2024 года создан 251 класс «шаймуратовцев».

Послание Хабирова: всё самое главное
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Ранее Mkset рассказывал о самом главном из послания Хабирова к Курултаю за четверг, 12 декабря. Руководитель региона, помимо прочего, уделил внимание тому, что 2025 год в Башкирии посвящен бойцам СВО и их семьям.

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