Хабиров показал молодую элиту Башкирии

Posted 12 декабря, 19:45
Published 12 декабря, 19:45
Modified 12 декабря, 20:25
Updated 12 декабря, 20:25
В городе впервые был проведён бал среди учеников классов имени генерала Шаймуратова. Видеоотчёт о прошедшем торжестве Радий Хабиров опубликовал на личных страницах.
Мероприятие он описал как «грандиозное, яркое и красивое», а также пообещал проводить их ежегодно. Причём география расширится с одной только Уфы до других городов и районов Башкортостана.
Напомним, в Башкирии к концу 2024 года создан 251 класс «шаймуратовцев».
Ранее Mkset рассказывал о самом главном из послания Хабирова к Курултаю за четверг, 12 декабря. Руководитель региона, помимо прочего, уделил внимание тому, что 2025 год в Башкирии посвящен бойцам СВО и их семьям.