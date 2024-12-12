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Posted 12 декабря, 07:17

Published 12 декабря, 07:17

Modified 12 декабря, 07:17

Updated 12 декабря, 07:17

Эксперты рассказали, как изменятся объемы медпомощи по ОМС в 2025 году

Эксперты рассказали, как изменятся объемы медпомощи по ОМС в 2025 году

12 декабря 2024, 07:17
Фото: 1MI.
Эксперты ОМС озвучили изменения в сфере здравоохранения, которые вступят в силу с 2025 года, указав, насколько доступной будет медицинская помощь в следующем году.

Специалисты также прокомментировали, какие изменения ожидаются в системе ОМС и как это повлияет на пациентов и медицинский персонал, пишет kp.ru.

По словам представителя рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаила Пушкова, в следующем году система ОМС получит значительное увеличение финансирования. Это создаст условия для расширения объемов медицинских услуг и улучшения их доступности для граждан.

Общий объем расходов на сферу здравоохранения в 2025 году вырастет на 1 триллион рублей. А по линии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) — на 590 миллиардов рублей, что позволит выполнить все социальные обязательства.

Приоритетными направлениями для увеличения финансирования станут повышение заработной платы медицинских работников, диспансеризация и профилактические медосмотры, а также плановая и экстренная госпитализация, высокотехнологичная медицинская помощь и реабилитация.

Бюджет системы ОМС на 2025 год позволит более чем 100 миллионам россиян проходить бесплатно диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. С этого года в рамках диспансеризации будет введен скрининг на хронический гепатит С. Кроме того, планируется развитие профилактических обследований, которые помогут оценить состояние репродуктивного здоровья.

Получить направление на операцию станет проще. В бюджете ФФОМС на 2025 год предусмотрены средства на плановое и экстренное (неотложное) хирургическое лечение для 27,2 миллиона пациентов, что на 1,2 миллиона больше, чем в 2024 году.

Еще одним важным направлением является диспансерное наблюдение. В бюджете ОМС на 2025 год предусмотрено финансирование диспансерного наблюдения для более 37 миллионов людей, включая 25,4 миллиона пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 7,6 миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями.

В общей сложности на медицинскую помощь людям с онкологическими заболеваниями планируется выделить около 390 миллиардов рублей. Эти средства позволят пройти лечение почти 1,4 млн пациентов. Также стоит отметить, что для таких людей в рамках обязательного медицинского страхования предусмотрена медицинская реабилитация.

Предполагается увеличение выплат, средний рост составит 13,2%. Ожидается, что в 2025 году на работу будут приняты 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи представителей среднего медицинского персонала.

Как подчеркнул председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, бюджет ФОМС на 2025 год составляет более 4 триллионов рублей, а прирост расходов составит 590 миллиардов рублей, или 15,2%. По его словам, это не только поможет сохранить объемы медицинской помощи на уровне текущего года, но и позволит увеличить их в таких ключевых областях, как онкологическая помощь, кардиохирургия, профилактические мероприятия и лечение гепатита С.

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