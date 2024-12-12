Экс-мэр Уфы прокомментировал покушение на себя

Напомним, как сообщал Mkset, ранее в СМИ и инсайдерских Telegram-каналах со ссылкой на неназванные источники распространили новость о том, что на бывшего мэра Уфы пытались совершить покушение. Исполнитель пошёл на сотрудничество со следствием, а заказчика задержали. Комментариев силовики не давали.