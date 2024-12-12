Экс-мэр Уфы прокомментировал покушение на себя

Posted 12 декабря, 15:08
Published 12 декабря, 15:08
Modified 12 декабря, 15:10
Updated 12 декабря, 15:10
Напомним, как сообщал Mkset, ранее в СМИ и инсайдерских Telegram-каналах со ссылкой на неназванные источники распространили новость о том, что на бывшего мэра Уфы пытались совершить покушение. Исполнитель пошёл на сотрудничество со следствием, а заказчика задержали. Комментариев силовики не давали.
Журналисты попросили Грекова прокомментировать вести о покушении на него. Сам политик заявил, что ни о чём подобном он не слышал.
— Всё со мной в порядке, — прокомментировал экс-мэр порталу Ufa1.