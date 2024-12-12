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Posted 12 декабря, 15:08

Published 12 декабря, 15:08

Modified 12 декабря, 15:10

Updated 12 декабря, 15:10

Экс-мэр Уфы прокомментировал покушение на себя

Экс-мэр Уфы прокомментировал покушение на себя

12 декабря 2024, 15:08
Сергей Греков ответил на публикации о заказанном на него убийстве, пишет Ufa1 в четверг, 12 декабря.

Напомним, как сообщал Mkset, ранее в СМИ и инсайдерских Telegram-каналах со ссылкой на неназванные источники распространили новость о том, что на бывшего мэра Уфы пытались совершить покушение. Исполнитель пошёл на сотрудничество со следствием, а заказчика задержали. Комментариев силовики не давали.

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Журналисты попросили Грекова прокомментировать вести о покушении на него. Сам политик заявил, что ни о чём подобном он не слышал.

— Всё со мной в порядке, — прокомментировал экс-мэр порталу Ufa1.
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