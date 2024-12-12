Драка школьников в Башкирии довела до уголовного дела

Posted 12 декабря, 13:30
Published 12 декабря, 13:30
Modified 12 декабря, 15:26
Updated 12 декабря, 15:26
На записи видно, как молодой человек агрессивно требует у другого парня деньги. Потерпевший пытается объяснить, что такую сумму— ₽15 тысяч — он нигде достать не может. За это обидчик несколько раз бьёт подростка по лицу.
Кадры уже дошли до прокуратуры. Надзорное ведомство собирается наведаться в школу с проверкой. Тем временем башкортостанское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии в схватке сцепились двое водителей автобусов — всё произошедшее попало на камеру очевидца.