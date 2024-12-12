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Posted 12 декабря, 13:30

Published 12 декабря, 13:30

Modified 12 декабря, 15:26

Updated 12 декабря, 15:26

Драка школьников в Башкирии довела до уголовного дела

Драка школьников в Башкирии довела до уголовного дела

12 декабря 2024, 13:30
Фото: strkoroche/Telegram.
Telegram-каналы растиражировали видео, на которых ученик одного из среднеобразовательных учреждений Стерлитамака вымогает деньги у сверстника, сообщили Mkset в прокуратуре Башкирии в четверг, 12 декабря.

На записи видно, как молодой человек агрессивно требует у другого парня деньги. Потерпевший пытается объяснить, что такую сумму— ₽15 тысяч — он нигде достать не может. За это обидчик несколько раз бьёт подростка по лицу.

Кадры уже дошли до прокуратуры. Надзорное ведомство собирается наведаться в школу с проверкой. Тем временем башкортостанское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Видео: strkoroche/Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии в схватке сцепились двое водителей автобусов — всё произошедшее попало на камеру очевидца.

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