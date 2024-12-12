Что нас ждет в 2025 году по картам Таро

Продажи колод на популярных маркетплейсах продолжают расти. Как и количество учеников онлайн-курсов, где обучают гаданию. Карты Таро потеснили даже любимую многими россиянами астрологию. Как некогда раньше все зачитывались гороскопами и разбирались в занках зодиака. Теперь гадания устраивают на вечеринках, во время стримов в популярных социальных сетях. Часто люди относятся к Таро как к приятной психолоической терапии. Благодаря которой можно разобраться в самом себе и происходящем вокруг. Во все времена людям свойственно обращаться к разного рода гаданиям, предсказаниям. Особенно востребованными пердсказания становятся в периоды неопределённости. Каждому хочется узнать, чего ожидать хотя бы в ближайшем будущем. Наука не берется отвечать на такие вопросы, а таролог может.