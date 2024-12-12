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Posted 12 декабря, 05:33

Published 12 декабря, 05:33

Modified 12 декабря, 05:33

Updated 12 декабря, 05:33

Таролог рассказала, что ждет Башкирию в 2025 году

Что нас ждет в 2025 году по картам Таро

12 декабря 2024, 05:33
Фото: 1MI.

Таролог рассказала, что ждет Башкирию в 2025 году

Прогноз от популярного в Башкирии таролога эксклюзивно для Mkset, стоит ли верить?

Гадание на картах Таро

Продажи колод на популярных маркетплейсах продолжают расти. Как и количество учеников онлайн-курсов, где обучают гаданию. Карты Таро потеснили даже любимую многими россиянами астрологию. Как некогда раньше все зачитывались гороскопами и разбирались в занках зодиака. Теперь гадания устраивают на вечеринках, во время стримов в популярных социальных сетях. Часто люди относятся к Таро как к приятной психолоической терапии. Благодаря которой можно разобраться в самом себе и происходящем вокруг. Во все времена людям свойственно обращаться к разного рода гаданиям, предсказаниям. Особенно востребованными пердсказания становятся в периоды неопределённости. Каждому хочется узнать, чего ожидать хотя бы в ближайшем будущем. Наука не берется отвечать на такие вопросы, а таролог может.

Гадание на картах Таро в Башкирии

Таро-терапевт с многолетним стажем работы — Полина Бес, обратилась к картам Таро, чтобы предложить свой уникальный взгляд на события 2025 года. В прогнозе для MKset опытный таролог постаралась осветить самые важные моменты, проливающие свет на то, что нас ожидает в 2025 году.

Гадания на картах ТароГадания на картах Таро
Гадания на картах Таро. Фото: 1MI
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Прогноз на 2025 год

Вот что увидела Полина. Прогноз на 2025 год по картам Таро. 2025 год обещает стать временем перемен и трансформаций, насыщенных событиями и возможностями для личного роста. Влияние старших Арканов будет особенно заметно, указывая на важные судьбоносные моменты. Карта «Башня» займёт центральную роль, предполагая разрушение старых структур и создание нового. Ожидайте период внезапных изменений, которые могут оказаться шокирующими, но приносящими освобождение и свежий взгляд на вещи. Этот год потребует от нас всех быть гибкими и готовыми принять неизбежные перемены как возможность перейти на новый уровень.

Прогноз астрологов на 2025 год

Карьера и финансы: Карта «Колесо Фортуны» предвещает, что 2025 год станет временем подвижек в карьере — как в лучшую, так и в противоположную сторону. Важно быть внимательными к происходящим изменениям и адаптировать свои планы в соответствии с обстоятельствами. Финансовая стабильность возможна, но только в случае рационального подхода к управлению ресурсами. Не ожидайте лёгких побед, но упорный труд и настойчивость принесут результаты.

Предсказания на 2025 год

Аркан «Влюблённые» указывает на глубокие чувства и важные решения в сфере личных отношений. Новый роман или укрепление существующих связей — всё будет зависеть от нашей готовности честно говорить о своих чувствах и принимать партнёра таким, какой он есть. Возможно сопротивление или непонимание. и здесь важно проявить терпение и выдержку.

Здоровье и личное развитие

Под влиянием карты «Сила» 2025 год принесёт возможность укрепления физического и эмоционального здоровья. Это время внутренней гармонии, когда требуется найти баланс между телом и духом. Обращайтесь к практике медитации и осознанности, уделяя внимание психическому благополучию.

Первая карта, которую я вытянула, — это «Башня». Этот аркан символизирует перемены, которые могут происходить внезапно и драматично. И хотя Башня часто воспринимается как негативный символ, ее появление также говорит о возможностях роста и обновления через разрушение старых структур. В контексте военной операции Башня может указывать на значительные изменения в стратегии или ходе событий, которые хотя и могут казаться тревожными, но в конечном итоге могут привести к удалению застоявшихся проблем.

Вторая карта — «Звезда». Она говорит о надежде и восстановлении. В свете жестких перемен, обозначенных Башней, Звезда дарит нам уверенность, что после тьмы всегда приходит свет. Это свидетельство о том, что даже в самые сложные времена существует возможность для гармонии и умиротворения. Для людей, вовлеченных в военные действия, или тех, кто остается в ожидании их завершения, Звезда может стать знамением того, что мир и спокойствие могут быть достигнуты, возможно, к концу 2025 года.

И, наконец, третья карта — это «Император». Этот аркан символизирует порядок, авторитет и власть. Он может указывать на необходимость принимать ответственные решения и строго следовать обдуманному плану. В отношении военной операции Император может означать стабилизацию ситуации или признание новых лидеров, которые способны навести порядок и обеспечить безопасность. Эта карта обдуманных действий внушает оптимизм, что после периода перемен и надежд на восстановление может прийти стабильность, обеспечивая долгожданный мир».

Рекомендации Таро на 2025 год

Ограничивайте привязанности. В 2025 году свобода от старых привязанностей станет ключом к успеху. Учитесь отпускать, чтобы освободить место для нового.

Практикуйте гибкость. Будьте открыты к трансформациям и старайтесь видеть возможности даже в трудных ситуациях.

Развивайте общение. Отношения станут прочнее, если будете искренни и открыты с близкими. Умение слушать и поддерживать друг друга будет бесценно.

Защищайте своё здоровье. Вкладывайтесь в своё благополучие как в короткой, так и в долгосрочной перспективе. Займитесь спортом, развивайте привычки, укрепляющие здоровье.

Пусть карты Таро служат вам путеводной звездой в этом насыщенном и многогранном 2025 году, приведя к новым высотам и пониманию мира и себя.

Предсказания астрологов на 2025 годПредсказания астрологов на 2025 год
Предсказания астрологов на 2025 год. Фото: 1MI

История карт Таро

Карты Таро появились в Италии во Флоренции примерно в 15 веке. Изначально были предназначены для игр. Мистические свойства им стали приписывать только в 18 веке. Создание карт Таро приписывали египтянам. Цыгане в прошлых столетиях именовали сами себя «наследники египетских фараонов». Пока в XIX веке не было доказано, что они родом из Индии. Египетская версия о древнеегипетском происхождении Таро не подтвердилась.

Сегодня на карты Таро продаются повсюду. Цены от самых демократичных до очень высоких. На популярном маркеплейсе самый доступный вариант стоит 170 рублей. А самые дорогие экземпляры продают по цене 37 043 рубля. Для увеличения продаж издания выпускают карты для разной аудитории с иллюстрациями современных художников.

Цены на карты ТароЦены на карты Таро
Купить карты ТароКупить карты Таро
Цены на карты Таро. Фото: ozon.ru

В современном мире, несмотря на резко выросшую популярность, отношение к ним неоднозначное. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу карт и деятельность гадателей, равно как и астрологов. А кто-то относится ко всем им как к развлечению и не придает большого значения. В конце года почти каждый хочет немного заглянуть в будущее. Главное, чтобы прогноз был хороший. И не важно какой: по китайскому, японскому гороскопам или новомодным итальянским картам.

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