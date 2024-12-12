Башкирский «альпинист» провисел вниз головой на заборе два часа

Posted 12 декабря, 19:44
Published 12 декабря, 19:44
Modified 12 декабря, 20:39
Updated 12 декабря, 20:39
Горожанин, судя по кадрам, был с приятелем в нетрезвом состоянии. На записи с камеры видеонаблюдения запечатлено, как мужчина пытается перелезть ворота, однако заканчивается попытка крайне неудачно — одной ногой он застревает и не может выбраться. Попытки помочь ему со стороны друга сделали только хуже — янаулец в конце концов перевернулся вверх ногами. Кульминация инцидента осталась за кадром.
Позже в Telegram-каналах появилось мини-интервью с героем ролика — он рассказал, что провисел в таком состоянии около двух часов, пока его не спасли полицейские. На участке же находится дом его дамы сердца, к которой он решил наведаться романтичным образом.