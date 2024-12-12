Башкирию ждут морозные выходные

Так, в субботу, 14 декабря, в Башкирии пророчат небольшие и умеренные снегопады. Направления ветра — западное, северо-западное. Иногда ветер будет дуть сильными резкими порывами. Ждать выше -7°C… -12°C в этот день не стоит. Более того, ночью при прояснениях температура воздуха может опуститься до -17°C.