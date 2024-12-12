Башкирию ждут морозные выходные

Posted 12 декабря, 19:32
Published 12 декабря, 19:32
Modified 12 декабря, 20:51
Updated 12 декабря, 20:51
Так, в субботу, 14 декабря, в Башкирии пророчат небольшие и умеренные снегопады. Направления ветра — западное, северо-западное. Иногда ветер будет дуть сильными резкими порывами. Ждать выше -7°C… -12°C в этот день не стоит. Более того, ночью при прояснениях температура воздуха может опуститься до -17°C.
Ещё холоднее будет в воскресенье, 15 декабря. Синоптики обещают -14°C… -19°C ночью при нормальных условиях, а также -20°C… -25°C при прояснениях. Днём же специалисты ждут -11°C… -16°C. В остальном — прогноз аналогичен.
Ранее Mkset сообщал о том, что жители Башкирии 13–14 декабря смогут наблюдать в небе завораживающий метеорный поток.