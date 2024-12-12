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Posted 12 декабря, 19:32

Published 12 декабря, 19:32

Modified 12 декабря, 20:51

Updated 12 декабря, 20:51

В Башкортостане ждут похолодание -25°C

Башкирию ждут морозные выходные

12 декабря 2024, 19:32
Фото: 1MI.

В Башкортостане ждут похолодание -25°C

Известно, каким будет предстоящий уик-энд в Башкортостане — прогноз дали синоптики Гидрометцентра региона в четверг, 12 декабря.

Так, в субботу, 14 декабря, в Башкирии пророчат небольшие и умеренные снегопады. Направления ветра — западное, северо-западное. Иногда ветер будет дуть сильными резкими порывами. Ждать выше -7°C… -12°C в этот день не стоит. Более того, ночью при прояснениях температура воздуха может опуститься до -17°C.

Ещё холоднее будет в воскресенье, 15 декабря. Синоптики обещают -14°C… -19°C ночью при нормальных условиях, а также -20°C… -25°C при прояснениях. Днём же специалисты ждут -11°C… -16°C. В остальном — прогноз аналогичен.

Ночь желаний опустится на Башкирию
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Ранее Mkset сообщал о том, что жители Башкирии 13–14 декабря смогут наблюдать в небе завораживающий метеорный поток.

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