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Posted 12 декабря, 11:21

Published 12 декабря, 11:21

Modified 12 декабря, 11:23

Updated 12 декабря, 11:23

Башкирия будет кормить Прибалтику

Башкирия будет кормить Прибалтику

12 декабря 2024, 11:21
Фото: FreePik.
Более 1700 тонн ценной кормовой добавки отправились из Башкирии в Латвию, сообщает в четверг, 12 декабря, Управление Россельхознадзора по РБ.

Башкирские сельхозпроизводители продолжают активно осваивать экспортные рынки. Недавно из Куюргазинского района в Латвию была отправлена крупная партия гранулированного подсолнечного шрота — около 1771 тонн.

Подсолнечный шрот используется в качестве белковой и энергетической добавки в комбикормах для крупного рогатого скота, свиней и птицы. Он помогает увеличить продуктивность животных, улучшает их здоровье и снижает затраты на корма.

Отгрузка проходила под контролем специалистов Россельхознадзора. Из 25 железнодорожных вагонов, груженных шротом, были отобраны пробы для лабораторного анализа. Проверки показали, что продукция полностью соответствует требованиям Европейского Союза. На основании успешного прохождения всех проверок, Управление Россельхознадзора выдало 25 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность и качество башкирского подсолнечного шрота.

Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан впервые отправил в «путешествие» продовольственный лен в Афганистан.

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