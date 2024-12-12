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Posted 12 декабря, 15:23

Published 12 декабря, 15:23

Modified 12 декабря, 19:16

Updated 12 декабря, 19:16

Авария парализовала трассу в Башкирии

Авария парализовала трассу в Башкирии

12 декабря 2024, 15:23
Фото: ГК РБ по ЧС.
В Иглинском районе Башкортостана ввели транспортные ограничения на 1528 км автодороги М-5, сообщили Mkset в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям в четверг, 12 декабря.

По словам спасателей, на указанном выше месте случилась авария с легковушкой и грузовым авто. Сейчас там действует реверсивное движение, работает эвакуатор.

UPD: к 21:25 по местному времени все ограничения на трассе сняты, работы по эвакуации транспортных средств завершены. Проезд снова возможен без пробок и прочих помех.

Школьный автобус перевернулся в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Гафурийском районе произошло смертельное ДТП — школьный автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате медики констатировали смерть одного из пассажиров.

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