Авария парализовала трассу в Башкирии

Posted 12 декабря, 15:23
Published 12 декабря, 15:23
Modified 12 декабря, 19:16
Updated 12 декабря, 19:16
По словам спасателей, на указанном выше месте случилась авария с легковушкой и грузовым авто. Сейчас там действует реверсивное движение, работает эвакуатор.
UPD: к 21:25 по местному времени все ограничения на трассе сняты, работы по эвакуации транспортных средств завершены. Проезд снова возможен без пробок и прочих помех.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Гафурийском районе произошло смертельное ДТП — школьный автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате медики констатировали смерть одного из пассажиров.