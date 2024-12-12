5 мифов о посудомоечной машине в которые убеждают продавцы

Posted 12 декабря, 12:18
Published 12 декабря, 12:18
Modified 12 декабря, 13:23
Updated 12 декабря, 13:23
Посудомоечные машины давно стали незаменимым помощником на кухне, но вокруг них продолжает витать множество мифов. Люди до сих пор сомневаются в их экономичности, безопасности и эффективности. А если ещё вспомнить об использовании химии и соли, становится действительно страшно. Однако на самом деле всё далеко не так, как рисуют иногда скептики.
Давайте разберёмся, как же работают современные посудомойки и что нужно знать, чтобы они служили долго и эффективно.
Посудомоечная машина — это не просто устройство для мытья посуды. Это высокотехнологичное оборудование, в котором всё продумано до мелочей. Основная задача машины — отмыть посуду с минимальными усилиями, но при этом сэкономить время и воду. Сложно поверить, но в реальности она использует гораздо меньше воды, чем мы могли бы потратить вручную.
Сергей Шишкин, эксперт по бытовой технике, объясняет, что не нужно беспокоиться о необходимости споласкивать тарелки перед загрузкой в машину.
— Если на тарелке есть крупные остатки пищи — кости, кожура, и т. п., то их стоит убрать. Но в остальном, машина справится без дополнительных усилий, — говорит Шишкин.
В современных моделях предусмотрены фильтры, которые предотвращают засорение машины даже при том, что вы не тратите время на споласкивание.
Многие считают, что посудомоечная машина использует слишком много воды. На самом деле это заблуждение. Исследования показывают, что посудомойки расходуют в 10 раз меньше воды, чем при мытье вручную.
— Вода, проходя через фильтры, используется несколько раз за цикл. Это позволяет минимизировать её расход, а вы тратите гораздо меньше, чем если бы мыли посуду руками, — рассказывает Роман, автор канала »RomanCheTV».
Например, для мытья посуды в посудомоечной машине потребуется всего 12 литров воды, в то время как для ручной мойки эта цифра может достигать 125 литров! Это не только экономия воды, но и огромная помощь в сохранении ресурсов планеты.
Зачем в посудомоечной машине нужна соль? Это важный элемент, который помогает бороться с жёсткой водой. Вода из-под крана может содержать много магния и кальция, которые оседают на элементах машины, вызывая её поломку. Специальная соль помогает смягчить воду, предотвращая образование накипи и обеспечивая долгосрочную работу устройства.
Сергей Шишкин объясняет, что соль в посудомойке не только предотвращает образование накипи, но и помогает регенерировать ионно-обменную смолу, которая играет ключевую роль в процессе очистки воды. Это предотвращает засорение системы и продлевает срок службы машины.
Ещё один момент, который часто беспокоит людей, — это химические средства, которые используются в посудомойке. На самом деле современные моющие средства безопасны для здоровья, и их концентрация на посуде настолько мала, что даже аллергикам не стоит переживать.
— Даже если немного ополаскивателя остаётся на посуде, это не имеет серьёзного влияния на здоровье, — утверждает Шишкин.
Согласно исследованию, проведённому учёными Тюрихского университета, минимальное количество химикатов, которое остаётся на посуде, не является опасным. Это касается в основном профессиональных посудомоечных машин в ресторанах, где концентрация моющих средств значительно выше, чем в домашних условиях.
Некоторые считают, что посудомоечные машины могут повредить посуду, особенно если она сделана из тонкого фарфора или металла. Эксперт подчеркивает, что посудомойка может действительно повреждать посуду, если не соблюдать несколько простых правил: Не перегружайте машину, не используйте слишком много моющего средства, и всегда ставьте посуду грязной стороной вниз.
Для того чтобы ваша посудомоечная машина служила долго, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не перегружайте машину посудой. Это обеспечит правильную циркуляцию воды и лучшую мойку. Во-вторых, правильно выбирайте моющие средства. Не используйте слишком много порошка или таблеток, чтобы избежать повреждения посуды и машины.
— Помимо этого, регулярное очищение фильтров и использование соли обеспечит бесперебойную работу устройства. И, наконец, обязательно следите за состоянием уплотнителей дверцы, чтобы не допустить попадания воды на внешнюю часть машины, — напоминает Роман.
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