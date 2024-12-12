5 мифов о посудомоечной машине в которые убеждают продавцы

Посудомоечные машины давно стали незаменимым помощником на кухне, но вокруг них продолжает витать множество мифов. Люди до сих пор сомневаются в их экономичности, безопасности и эффективности. А если ещё вспомнить об использовании химии и соли, становится действительно страшно. Однако на самом деле всё далеко не так, как рисуют иногда скептики.