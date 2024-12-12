1000 памятных открыток из Третьяковской галереи отправятся в ведущие музеи и СМИ мира

Posted 12 декабря, 08:28
Published 12 декабря, 08:28
Modified 12 декабря, 08:30
Updated 12 декабря, 08:30
1000 памятных открыток отправят в 500 ведущих художественных галерей и музеев (52 страны) и в 500 СМИ (107 стран) как символ значимости непрекращающегося культурного диалога с Россией в международном пространстве.
— Третьяковская галерея — главный музей национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в мировую культуру. Мы гордимся самобытным гением русских художников, он вносит весомый вклад в формирование национальной культурной идентичности. ВТБ много лет поддерживает проекты по популяризации культуры внутри страны и за рубежом, и каждый раз мы вдохновляемся богатым наследием России, — сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.
Идея проекта продолжает традиции передвижников XIX века, которые стремились сделать искусство доступным каждому, независимо от его статуса или местонахождения. Для этого они устраивали выставки изобразительного искусства по всей России. Проект придает этой миссии международный масштаб, говоря о ценности искусства вне рамок и границ: открытки призваны пригласить мир к культурному диалогу — такой символический жест должен напомнить о роли искусства как универсального языка для коммуникации.
Памятная открытка создана иллюстратором Анной Васильевой, известной своими работами для детских книг и афиш театров, легким и непосредственным стилем рисунка. В 2021 году она вошла в шорт-лист крупнейшей международной премии World Illustration Awards. Учитывая, что у Третьяковской галереи довольно обширная география зданий и филиалов в столице, сюжет для открытки сложился сам собой — показать расположение нового здания относительно всех остальных филиалов на карте Москвы — а точнее, района Якиманка, где сосредоточено большинство построек. Таким образом, у посетителей первой выставки в новом здании остался на память сувенир, напоминающий о посещении не только знаковой экспозиции, но и нового здания музея, открытие которого после почти 20 лет строительства стало историческим событием в культурной жизни России.
— Товарищество передвижных художественных выставок за 50 лет существования охватило просветительской практикой несколько десятков городов Российской империи, оказало огромное влияние на формирование эстетических потребностей широкой публики. Продолжая традиции, заложенные мастерами-живописцами той эпохи, и вдохновившись их просветительскими идеями, мы расширяем нашу аудиторию и приглашаем посетить выставку жителей не только России, но и мира, — говорит куратор выставки «Передвижники» Татьяна Юденкова.