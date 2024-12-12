1000 памятных открыток из Третьяковской галереи отправятся в ведущие музеи и СМИ мира

Памятная открытка создана иллюстратором Анной Васильевой, известной своими работами для детских книг и афиш театров, легким и непосредственным стилем рисунка. В 2021 году она вошла в шорт-лист крупнейшей международной премии World Illustration Awards. Учитывая, что у Третьяковской галереи довольно обширная география зданий и филиалов в столице, сюжет для открытки сложился сам собой — показать расположение нового здания относительно всех остальных филиалов на карте Москвы — а точнее, района Якиманка, где сосредоточено большинство построек. Таким образом, у посетителей первой выставки в новом здании остался на память сувенир, напоминающий о посещении не только знаковой экспозиции, но и нового здания музея, открытие которого после почти 20 лет строительства стало историческим событием в культурной жизни России.