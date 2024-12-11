ЖК Urman City признан лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса в Уфе

Posted 11 декабря, 09:29
Published 11 декабря, 09:29
Modified 11 декабря, 09:31
Updated 11 декабря, 09:31
Участие в мероприятии приняли представители власти, ведущие специалисты строительной отрасли России, представители профильных органов государственной власти и эксперты в градостроительной деятельности, номинанты, победители и участники проекта, собственники бизнеса, представители региональных СМИ.
Жилой комплекс Urman City стал победителем в номинации «Лучший строящимся жилым комплексом бизнес-класса. Проект стирает границы между городом и природой — из окон разновысотных башен открываются красивые виды на лес и реку, закрытый трехуровневый двор впечатляет благоустройством, а собственная инфраструктура разнообразием. Жители жилого комплекса смогут прогуляться по яблоневой и вишневой аллее, а для детей предусмотрены тематические игровые площадки, которые помогут сформировать бережное отношение к природе и окружающей среде.
Организатором премии выступила Ассоциация застройщиков Республики Башкортостан при поддержке Правительства Республики Башкортостан, Министерства строительства и архитектуры республики и Администрации Уфы.
— Наша компания долго работала над тем, чтобы сделать ЖК Urman City настоящим событием на жилом рынке Уфы. Мы использовали свой многолетний опыт в девелопменте, интегрировали современные решения и тщательно продумали каждую деталь ЖК, чтобы будущие жители смогли почувствовать себя в наших квартирах по-настоящему дома, — сказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.