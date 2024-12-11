ЖК Urman City признан лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса в Уфе

Жилой комплекс Urman City стал победителем в номинации «Лучший строящимся жилым комплексом бизнес-класса. Проект стирает границы между городом и природой — из окон разновысотных башен открываются красивые виды на лес и реку, закрытый трехуровневый двор впечатляет благоустройством, а собственная инфраструктура разнообразием. Жители жилого комплекса смогут прогуляться по яблоневой и вишневой аллее, а для детей предусмотрены тематические игровые площадки, которые помогут сформировать бережное отношение к природе и окружающей среде.