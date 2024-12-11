Жителям Башкирии дадут 11 выходных подряд

Чуть дольше будет отдыхать подрастающее поколение — школьникам предстоит уйти на каникулы только 30 декабря, однако снова пойдут на уроки ребята только 13 января. Эти сроки, впрочем, носят рекомендательный характер, и хотя им следует большинство школ, руководство некоторых учреждений может их несколько изменить.