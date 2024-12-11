Жителям Башкирии дадут 11 выходных подряд

Posted 11 декабря, 20:09
Published 11 декабря, 20:09
Modified 11 декабря, 20:56
Updated 11 декабря, 20:56
В честь главного праздника зимы жители Башкортостана будут отдыхать на протяжении одиннадцати дней — с 29 декабря по 8 января.
Между тем есть и менее приятная новость — последняя рабочая неделя перед Новым годом будет длинной, работать придётся сразу шесть дней с понедельника по субботу, 28 декабря. Следующим рабочим днём станет четверг, 9 января.
Чуть дольше будет отдыхать подрастающее поколение — школьникам предстоит уйти на каникулы только 30 декабря, однако снова пойдут на уроки ребята только 13 января. Эти сроки, впрочем, носят рекомендательный характер, и хотя им следует большинство школ, руководство некоторых учреждений может их несколько изменить.