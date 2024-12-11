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Posted 11 декабря, 20:09

Published 11 декабря, 20:09

Modified 11 декабря, 20:56

Updated 11 декабря, 20:56

Жителям Башкирии дадут 11 выходных подряд

Жителям Башкирии дадут 11 выходных подряд

11 декабря 2024, 20:09
Фото: 1MI.
Минтруд щедро одарил жителей региона в производственном календаре.

В честь главного праздника зимы жители Башкортостана будут отдыхать на протяжении одиннадцати дней — с 29 декабря по 8 января.

Между тем есть и менее приятная новость — последняя рабочая неделя перед Новым годом будет длинной, работать придётся сразу шесть дней с понедельника по субботу, 28 декабря. Следующим рабочим днём станет четверг, 9 января.

Чуть дольше будет отдыхать подрастающее поколение — школьникам предстоит уйти на каникулы только 30 декабря, однако снова пойдут на уроки ребята только 13 января. Эти сроки, впрочем, носят рекомендательный характер, и хотя им следует большинство школ, руководство некоторых учреждений может их несколько изменить.

Новый год в Уфе: полная афиша праздника
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Ранее редакция Mkset составляла полную афишу мероприятий к Новому году в столице Башкирии.

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