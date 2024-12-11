Жители Башкирии собрали с дороги тысячи банок пива после аварии грузовика

Недалеко от села Кандры на трассе М-5 произошло необычное ДТП. Фура. Перевозившая баночное пиво, пробила отбойник и улетела в овраг. Вдоль дороги рассыпалось ее содержимое. Местные жители в течении нескольких минут прибыли на место аварии и стали собирать пиво. На опубликованных видеокадрах видно, что банок сотни, если не тысячи. Люди набили хмельным напитком пакеты, сумки и багажники авто.