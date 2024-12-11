Жители Башкирии собрали с дороги тысячи банок пива после аварии грузовика

Posted 11 декабря, 05:21
Published 11 декабря, 05:21
Modified 11 декабря, 06:56
Updated 11 декабря, 06:56
Недалеко от села Кандры на трассе М-5 произошло необычное ДТП. Фура. Перевозившая баночное пиво, пробила отбойник и улетела в овраг. Вдоль дороги рассыпалось ее содержимое. Местные жители в течении нескольких минут прибыли на место аварии и стали собирать пиво. На опубликованных видеокадрах видно, что банок сотни, если не тысячи. Люди набили хмельным напитком пакеты, сумки и багажники авто.
— Это как в мультфильме про грибной дождик. Просто подарок к Новому году. Деньги тратить не нужно. Столько пива надолго хватит если не сопьюсь, — рассказал Mkset один из местных/
— Просто офигительно! Настоящий Новогодний праздник. Причем пиво есть как дорогое, так и не очень. Сегодня точно баню истоплю и хорошенько посижу с друзьями, — порадовался один из сборщиков Айгиз.
На данный момент подробности ДТП не известны. По предварительной версии водитель не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел с трассы. Погибших в аварии нет.