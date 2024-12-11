Женщина из Башкирии получала выплаты за умершего ребёнка

Выплаты начисляли женщине на протяжении четырёх лет — за всё время накопилось порядка ₽1,5 млн. Они полагались башкортостанке за её дочь-инвалида, между тем сама девочка скончалась ещё в 2020 году, однако женщина продолжила подавать заявления на получение пособия. Лишь спустя несколько лет обман вскрылся.