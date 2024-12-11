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Posted 11 декабря, 15:31

Published 11 декабря, 15:31

Modified 11 декабря, 21:14

Updated 11 декабря, 21:14

Женщина из Башкирии получала выплаты за умершего ребёнка

Женщина из Башкирии получала выплаты за умершего ребёнка

11 декабря 2024, 15:31
Фото: 1MI.
В Башкортостане завели уголовное дело на жительницу региона, незаконно получавшей социальные пособия — сообщили в региональной прокуратуре в среду, 11 декабря.

Выплаты начисляли женщине на протяжении четырёх лет — за всё время накопилось порядка ₽1,5 млн. Они полагались башкортостанке за её дочь-инвалида, между тем сама девочка скончалась ещё в 2020 году, однако женщина продолжила подавать заявления на получение пособия. Лишь спустя несколько лет обман вскрылся.

В прокуратуре отметили, что женщина признала свою вину и возместила весь ущерб. Суд будет рассматривать уголовное дело с учётом этих обстоятельств.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе местный житель под камерами видеонаблюдения отпинал собственного сына, пока тот лежал на земле.

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