Женщина из Башкирии получала выплаты за умершего ребёнка

Posted 11 декабря, 15:31
Published 11 декабря, 15:31
Modified 11 декабря, 21:14
Updated 11 декабря, 21:14
Выплаты начисляли женщине на протяжении четырёх лет — за всё время накопилось порядка ₽1,5 млн. Они полагались башкортостанке за её дочь-инвалида, между тем сама девочка скончалась ещё в 2020 году, однако женщина продолжила подавать заявления на получение пособия. Лишь спустя несколько лет обман вскрылся.
В прокуратуре отметили, что женщина признала свою вину и возместила весь ущерб. Суд будет рассматривать уголовное дело с учётом этих обстоятельств.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе местный житель под камерами видеонаблюдения отпинал собственного сына, пока тот лежал на земле.